Para despertar la civilidad

Entre las más recientes propuestas de ediciones Loynaz figura Civilidad en tiempos difíciles, sobre el quehacer del Comité Todo por Pinar del Río en la provincia.

En una entrevista, su autor Carlos Martínez Malo declaró que el libro “significó un reto, ya que la labor del Comité Todo por Pinar del Río, es uno de los tantos temas olvidados dentro de la historia de Cuba y la local. Y la civilidad es una asignatura pendiente de los cubanos”.

Según el diccionario, civilidad es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes cívicos, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad… de ahí que para el desarrollo de una ciudad, sea absolutamente imprescindible antes el crecimiento personal de sus habitantes.

El autor agregó que trabajar sobre el libro le llevó dos años y medio. Él vivió los finales del Comité Todo por Pinar del Río, aunque tenía solo 11 años. Sus padres estaban vinculados; por eso conocía parte de la historia y se aventuró a investigarla en profundidad.

El libro versa sobre el origen poblacional de la ciudad y muy sucintamente esboza un recorrido temporal desde el momento fundacional hasta la etapa republicana. Describe cómo el Comité Todo por Pinar del Río financiaba sus proyectos y obraba en pos de mejorar las condiciones de salud, educación, de la cultura y la moral de los citadinos. ¿En tiempos difíciles? porque nuestra región padecía un claro abandono por parte de las estructuras de gobierno y poseía una ideología limitada al ámbito familiar, en detrimento de la socialización.

En su ejecución, el autor no asume un lenguaje técnico. Emplea el mínimo de datos recogidos para no entorpecer la compresión. Es una obra que se lee fácil, y con ello quiero decir fluidamente. Expresa: “No es un libro de historia, al menos en el concepto convencional… sino un libro de saber narrativo…”.

Ciertamente, la civilidad no pasa de moda; sobre ella necesitamos ahondar y concientizar. Pinar del Río ya no es la Cenicienta de antaño; pero este texto recrea nuestra estirpe. Si olvidamos la historia que nos engendró, no sabremos quienes somos. Para forjar un mejor futuro, precisamos su lectura; y quizás afrontemos el civismo desde una postura creativa.