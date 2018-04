Poesía del lente

Alejandro Alonso Estrella. / Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Alejandro Alonso Estrella es un joven cineasta del cual esta provincia puede sentir auténtico orgullo, aunque en nuestro cine (inmueble) aún no se haya proyectado una sola de sus películas.

Invitado por Juan Carlos Rodríguez, actual director del Museo de Arte de Pinar del Río (Mapri), Alonso Estrella desarrolló en la institución un taller de cine documental a principios de este año.

Para quienes participamos, fue un asombro descubrir desde la ingenuidad, cómo el séptimo arte puede y debe valerse de algunos dispositivos para adquirir connotaciones artísticas que separan una buena obra del superfluo mercantilismo de la gran industria.

“Intento trabajar con ese material: la realidad, a pesar de que no me gusta encasillarme como documentalista. Me considero cineasta, aunque en mi obra exista un fuerte componente documentalista”, afirmó.

Sobre la trayectoria de Alejandro han llovido reconocimientos como el premio obtenido por el documental Velas en el XIII Encuentro de Cine Joven del Icaic, en el 2014. Su obra ha sido proyectada en Ámsterdam, Estados Unidos, México, París, Florencia, Mar del Plata y Alemania. En la actualidad desarrolla sus proyectos desde la capital sin olvidar cómo fueron sus inicios.

“Soy egresado de Estudios Socioculturales por la Universidad de Pinar del Río. Comencé a asistir en aquella época de recién graduado a la casa taller de Pedro Pablo Oliva. Había entonces un cineclub, una mediateca y una biblioteca muy buenos. Mi mundo lo descubrí allí. Empecé a hacer mis primeros ejercicios de manera autodidacta, viendo muchos materiales. Luego vinieron intercambios con el Mapri, profesores de la Escuela de Cine que ofrecieron conferencias en Pinar del Río. Así fui ampliando mi horizonte.

“No es casualidad que haya venido a impartir este taller, en realidad soy muy cercano a este museo, aquí hice mis dos años de servicio social. Constituía una deuda con este inmueble y con el proyecto Farmacia creado por Juan Carlos, una escuela para nada ortodoxa, convertida en espacio de vanguardia con otra filosofía de enseñanza que intenta descubrir ese artista en potencia que todos llevamos adentro”.

La docencia, una de las más humanas de todas las tareas, muchas veces debido a la gratitud o por nobleza de alma, también es un estreno para Alejandro.

“Es la primera vez que hago algo así en mi provincia. Es una forma de probarme, ser profesor, ponerme del otro lado. Al final creo que aunque ellos aprendieron de mí, yo aprendí más de ellos”.

El cine independiente en general presupone una ruptura con los cánones de la industria legitimada, y esto a su vez se trasluce muchas veces en incomprensiones y ausencias de presupuestos.

“Es difícil. Existe un precedente con el que hemos crecido, viendo un cine de industria, con actores famosos, con grandes locaciones, que hacen superconducciones. Todo cambia cuando vas a hacer cine de autor, cine arte. Es algo que sucede a gran cantidad de autores en el mundo. Existen algunos fondos en Cuba, y fuera de ella, los que se aplica con los proyectos y se te da un presupuesto, con el que debes pagarle a todo tu equipo. Pero es poco dinero. El cine documental requiere mucha investigación, fácilmente inviertes dos o tres años en una película, no hay dinero que te pague ese tiempo de investigación”.

¿Qué se podría hacer al respecto?

“Siento que por mi formación podía proponerles a los alumnos otras herramientas alternativas, economías de recursos y medios, por lo que podrían hacer el trabajo a partir de un celular, filmándose a ellos mismos como protagonistas o a sus seres más cercanos. Y el resultado es tal, que no he dejado de sorprenderme, ejercicios que volvieron las jornadas sesiones muy conmovedoras”.

¿Cómo se desarrolla este tipo de cine documental en el resto del mundo?

“Es en varias ocasiones igualmente con bajos presupuestos, aún el hecho por autores famosos que filman con una cámara desde su ventana lo que sucede en la calle, por poner un ejemplo. Esa era la motivación, y este tipo de películas fueron las que proyectamos, no cosas que estuvieran en las nubes, sino que ellos pudieran alcanzar”.

¿Y a nivel institucional qué se puede hacer?

“Hubo una época en que generaciones crecieron viendo cine del este (antiguo campo socialista), asiático, latinoamericano, de más búsqueda, más arriesgado. Eso desapareció. Hay que trabajar más para cautivar y rescatar al público. Es importante el intercambio de realizadores de la capital con los de provincia y para ello hay que crear nuevas plataformas, eventos, retrospectivas, cosas perfectamente viables; solo hace falta un poquito de imaginación y voluntad.

“Van quedando el Festival de Cine de Gibara y la Muestra… en caso de que tengas menos de 35 años. En la provincia sucede aún peor, aunque ni siquiera en La Habana se puede encontrar, fuera de algunos lugares como la Cinemateca, un cine actualizado. Lo que acontece cuando llega a uno ya no es noticia, está desfasado. El material que llega a veces no responde a criterios de calidad. Se debe empezar por mejorar el sistema de distribución”.

¿Debería la televisión suplir esta carencia estructural?

“Hay espacios que buscan un cine más crítico, que fomente el debate, pero en general se transmite mucho cine malo; mucho cine estadounidense, pero del malo, que reafirma ese estereotipo de que es únicamente comercial.

Hay un cine de autor hecho en Estados Unidos, al que sí se puede acceder, porque circula a través de medios tan alternativos como El paquete. Se intentó en un momento contrarrestar esto televisando cine europeo; pero tampoco es el más autoral, ni más artístico. Seguimos en las mismas”.

¿Película o documental? ¿Cuál es la diferencia?

“Le llamamos película de manera genérica. Lo que cambia entonces es el formato de duración. Tengo ya unos ocho cortometrajes. Y El proyecto, que es mi primer largometraje, dura una hora”.

¿Piensa dedicarle su vida al cine?

“Sí. Yo les dije a los alumnos del taller que ojalá llegue el momento en que el cine ya se vuelva algo indispensable para ellos”.

¿Qué le aconsejó a los alumnos del taller que haya aplicado a su propia formación y que sea para usted fundamental para aprender a hacer cine como el que disfrutamos durante aquella semana?

“La mejor fórmula es tan sencilla que parece ingenua. Solamente ver cine. Yo veo como mínimo un filme diariamente. Si vez películas malas, harás películas malas y harás cine bueno si vez la obra de buenos autores”.

¿Es cómo en la literatura?

“Sí”.

A la pregunta de cuándo podremos asistir a la proyección de su obra en la pantalla grande se nos devuelve la alentadora información de que se están haciendo gestiones con el Centro Provincial del Cine para materializar este sueño en mayo o junio. Esperamos que, con buena voluntad de los de aquí y los de allá, la proyección de su obra El proyecto trascienda el significado de esta controvertida palabra.