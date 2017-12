Matar a Jesús o la carta de amor a un padre

Cuando tenía 22 años Laura Mora fue testigo del asesinato de su padre en la ciudad de Medellín, donde todavía reside ella y la triste experiencia llega hasta hoy como el proyecto cinematográfico más importante de los que ha hecho hasta la fecha.

Así nació Matar a Jesús, una cinta que disfruta ahora el público cubano mientras transcurre la edición 39 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, y que cuenta la historia de Paula una joven que conoce al asesino de su papá y se plantea la idea moral y ética de matar a un hombre.



Laura Mora, de visita en La Habana para las sesiones del certamen, contó en entrevista algunas de las particularidades del filme y adelantó noticias sobre próximo trabajo. La trama de la película gira en torno a cómo se puede ser capaz de cometer el mismo crimen del sicario, de nombre Jesús, y en ese recorrido, el personaje de Paula se va a encontrar un poco la humanidad de ese ser y ve cómo él también es víctima de un sistema violento y corrupto, agregó Mora.



Su decisión estará basada, acotó, en elegir cuál es la mejor manera de homenajear la memoria de su padre. Con solo 37 años de edad, la realizadora, ya con un éxito probado, expresó que el conflicto está marcado por un contexto particular como el que se vive en la ciudad de Medellín que ha padecido muchísimo la violencia y aunque se han dado pasos importantes todavía permanece muy arraigada. Quise hacer un material vigente, prosiguió, porque creo que la gente tiende a pensar que la violencia ya la hemos superado, y yo siento que todavía late en la ciudad y en el país.



El hecho de que yo sea de allí hace que la urbe aparezca como un tercer personaje –dijo Mora- y es una relación muy particular, como de amor y odio, pero creo que siempre será un motivo de inspiración, recurrente en mi filmografía si continúo con el milagro de hacer cine. Matar a Jesús, protagonizada por la actriz natural Natacha Jaramillo, tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, en la sección Discovery para Nuevos Directores, de ahí fue a San Sebastián, donde obtuvo la mención especial en igual apartado y el Premio de la Juventud, además de dos reconocimientos de la crítica.



Ahora en La Habana se cumplen los sueños de Mora y Jaramillo; es de alguna manera, dice la directora, la forma de retribuirle a la Isla toda la inspiración, pues fue aquí donde escribió la última versión del guión. Sumamente estructurada de forma narrativa, para ella Matar a Jesús fue la forma de sacar el dolor muy grande ante la muerte de su padre, una especie de carta de amor que le escribiera.



Tiene en sus manos otro proyecto diferente, más independiente a la hora de filmar, sobre el cual adelantó que se llama Los reyes del mundo, una idea mucho más libre, donde quiere explorar los lenguajes cinematográficos y trabajar también con actores no profesionales, destacó. Mientras La Habana bulle entre las multitudes en las salas oscuras y la gran pantalla, el público elogia la película de Mora, satisfacción que manifiesta con júbilo evidente.



Es un honor estar acá, entre tantas cintas que se hacen en el mundo y en Latinoamérica, es un privilegio y una oportunidad de que los nacidos en esta región nos encontremos culturalmente a través del cine, afirmó.