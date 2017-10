KiKe Quiñones: “En todo lo que hago está presente mi provincia”

El año 1999 fue determinante en su vida. Cursaba el quinto año de la licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en el Pedagógico de Pinar del Río cuando lo llamaron para el casting de una película: Operación Fangio, y de otra: Pata Negra; pasó además las pruebas de presentador en el programa juvenil A Moverse y encarnó el Bandurria de la serie televisiva Los pequeños fugitivos.

“Creo que el mérito es de Pedo Urbezo, el escritor de las aventuras, por crear ese personaje de tantas aristas, que ofrece mil posibilidades al actor que lo interpreta. Yo solo le puse mi visión y funcionó bien. Bandurria se roba a la gente por sí solo y la verdad es que me ha dado muchas alegrías”, piensa el artista.



Este sábado, en el Milanés, Luis Enrique Amador Quiñones (Kike Quiñones) presentó el espectáculo 3 jigas de humor. Se transformó una vez más en el mulatico de ojos saltones y dientes abotinados que se mira las uñas de una mano cuando relata al público sus embrollos. Hizo además de Cachita y de un mal poeta, importunado por un espectador borrachín, que interpretó el actor Carlos Gonzalvo, más conocido como Profesor Mente Pollo.



Al culminar la función, algunos periodistas de los medios locales conversamos con el pinareño en los camerinos del teatro. Allí nos contó de su infancia y de los primeros pasos en el mundo de las tablas.



“Nací en la ilustre república del Reparto Oriente. Fue una etapa de mi vida que no olvido, pues estuvo marcada por encuentros con personas muy importantes que determinaron de alguna manera mi visión del mundo.



“A la actuación llego como aficionado. Mis primeros pininos fueron en la Casa de Cultura de Pinar del Río, que por entonces radicaba donde está hoy el Palacio de los Matrimonios. Allí estrené mi primera obra: Canción de futuro.



“Fue en el Pedagógico cuando comencé a tomarme en serio mi vocación de actor. En ese sitio hice tanto teatro dramático, como humor; pues teníamos un movimiento de aficionados muy fuerte”.



Hay un entendimiento, una química distinta entre usted y el público vueltabajero. ¿Qué se siente actuar para su pueblo?



“Un regocijo muy grande. Los artistas somos egocéntricos y creídos, pero cuando te pasan estas cosas sientes un impulso, algo así como un espaldarazo que te alienta a salir otra vez a escena, y otra y otra.



“El público de este lugar me sigue incondicionalmente. Cuando me siento desmotivado, busco la manera de venir a Pinar. Su gente me insufla energía y vida, como no imaginas”.



“En todo lo que hago está presente mi provincia. Soy un devoto de su belleza, de su cultura, de su presencia en todas las cosas importantes del país”.



¿Cómo ha sido la experiencia al frente del Centro Promotor del Humor?



“Asumí la dirección a partir de los compromisos que siempre he tenido con el humor. Este centro ha estimulado las carreras de muchos artistas como yo y sentí que estaba en deuda. No ha sido fácil capitanear el barco. Es muy complejo el sistema de relaciones de los artistas, dueños de sus individualidades. Me ha tocado un poco unificar esos pensamientos. He tenido la suerte de que la gente me quiera y me respete. Siete años han pasado desde que acepté el puesto y creo que va llegando la hora de la retirada. Quiero enfocarme más en mi carrera, en una maestría que estoy cursando sobre Estudios Culturales Cubanos. Mi tesis ahonda en el desarrollo del humor en Cuba, una arista poco explorada y nunca tratada desde la visión de un artista. Estoy implicado también en un proyecto cinematográfico: será mi primer protagónico en el cine, todo un reto”.



Kike, ¿qué te reconforta más de tu trabajo como humorista?



Este trabajo tiene muchas cosas malas, pero una buena: Tú sientes placer con el regocijo que ofreces a los demás. Aunque no se rían a carcajadas, las gentes entran en un estado de gracia.

Carlos Gonzalvo y Kike Quiñones en el espectáculo "3 jigas de humor"

Personaje Cachita, interpretado por Kike Quiñones