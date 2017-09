XXIX Concurso literario Hermanos Loynaz, 2017

El Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz, con el coauspicio de la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Pinar del Río, convoca a la XXIX edición del Concurso Hermanos Loynaz 2017.

Podrán concursar todos los escritores cubanos residentes en el país, con libros inéditos de narrativa, poesía o literatura infantil.



Cada concursante podrá enviar cuantos libros desee, en cualquiera de los géneros citados. Los ganadores de la edición anterior no podrán participar.



Los cuadernos de poesía o décima deberán tener entre 30 y 50 cuartillas; narrativa (relato, cuentos o noveleta): entre 30 y 60 cuartillas y literatura infantil (poesía o narrativa): entre 30 y 50 cuartillas.



Los libros se presentarán debidamente encuadernados, foliados y la identificación del autor se hará por el sistema de seudónimo, lema o plica. Se entregarán un original y dos copias de cada obra.



El plazo de admisión de trabajos vence el viernes 31 de octubre de 2017. Los envíos deberán hacerse a la siguiente dirección: Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz. Calle Maceo # 211 esquina Alameda. Pinar del Río. CP.20100. Para consultas se puede llamar a los teléfonos 75-4369, 75-8036, 75-0563 o escribir al E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .



El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará compuesto por destacados escritores cubanos.



Los resultados se darán a conocer el 10 de diciembre de 2017, en el 115 Aniversario del natalicio de Dulce María Loynaz.



La premiación tendrá lugar en febrero de 2018, durante la 27 Feria Internacional del Libro de la Habana. Los galardones consistirán en $3000.00 pesos cubanos (MN) por cada género y publicación de los trabajos. Se entregarán cuantas menciones considere el jurado, sin retribución económica alguna y sin compromisos de publicación.



El Centro Hermanos Loynaz no se responsabiliza con la devolución de los trabajos.



Sesionará un jurado de admisión para desestimar las obras que no cumplan con los requerimientos tipográficos, de extensión, u otros fijados en las bases.