Martí con corona o con estrella

¿Sabes qué es esto, Darién?



Le muestro mi grabadora, pero no se interesa. Está sentado en la butaca, desperezándose de la siesta, con los ojos rojos de sueño, casi cerrados todavía.



Es para grabarte. A ver, di algo, di hola.



“Hola”, dice y se ríe cuando la grabadora le devuelve su propia voz.



Yo soy periodista, Chino, y voy a escribir de ti en mi periódico, pero necesito que me hables de tus obras. ¿De qué se trata aquella?, señalo un lienzo que cuelga en una pared de la sala.



“Eso fue hace mucho tiempo... Es medusa, bicho del agua y hay una muchacha como tú. ¡Auxilio!, ¡socorro!, ¡que alguien me ayude! Un hombre viene. Medusa hace chas, chas: 40 pedazos del hombre. Bicho ese, malo ese. ¡Paticas pa´que te quiero!”.



El cuadro contiguo tiene un personaje con corona, un rey, creo yo, pero Darién me corrige, dice que lo de la cabeza es una estrella.

“Respeto. Es un gran maestro, tiene una pluma y un libro”, advierte.



¿Es Martí?



“Ese mismitico. ¿Eh, y cómo lo sabes?”, se sorprende.

Darién Robaina ha pintado en yaguas y cartulinas decenas de dibujos inspirados en el Apóstol, los cuales expuso en los centros universitarios de Pinar del Río, en el ICRT, en el hospital habanero Calixto García y en la Fragua Martiana, entre otros sitios.



Hace poco le regalaron un diploma que tiene pintada en azul La bota de Meñique, homenaje que confiere la sociedad cultural José Martí a cinco jóvenes martianos a lo largo de la Isla.



“Vino un héroe, el de la barbita, y me dijo: 'Toma esto'”, –se refiere a René González Sehwerert– quien hizo entrega personal del reconocimiento en la sede pinareña de la organización.



Es por tal motivo que vine a conocer al Chino en su casa de La Alameda, una casa muy suya, atestada de invenciones y dibujos, a la que se accede por un pasillo interior angosto.



***



De súbito, a mi entrevistado se le antoja regalarme una tonada campesina y una canción de Polo a la que hizo sus aportes; luego le acompaño a la terraza donde hay una mesa de trabajo cubierta por un hule.



Agustina, su mamá, dispone los materiales: cartones, pegamento ocho cincuenta, arena y un colador. La escucho recitar con gracia un verso de Martí: “Alas vi sobre los hombros de las mujeres hermosas”, al tiempo que su hijo improvisa una co-lagrafía sobre la cartulina color cartucho.



¿Cómo se llama esta pieza?, indago.



“Una mujer con alitas”, dice el artista.



Agustina me cuenta lo feliz que le ha hecho gestionar los pinceles y colores de su muchacho en medio de la escasez; o acompañarlo durante los últimos 15 años a los talleres de grabado que imparte el profesor Carrete a personas con Síndrome de Down.



“Será porque soy una vieja, pero me gusta adornar la casa con las cosas del Chino”, confiesa.



Antes, a Darién se le veía andar alocado por las placas de las casas; pero ahora permanece horas trabajando. Carraspea con la garganta buscando concentración mientras hace sus trazos ingenuos y fuertes. Su imaginación es desbordante. En uno de sus lienzos pintó a su hermano, al sobrino y a una bacteria parada como un animalillo sobre una mota blanca..



Darién tiene 31 años y una pancita prominente. Es un muchacho noble que barre su casa, roba comida del refrigerador y pinta a Martí con corona, o con estrella.

Darién Robaina / Foto: Januar Valdés Barrios