Abel Barroso Arencibia: el genio del grabado

Abel Barroso Arencibia es una de esas personas que impresiona, se asemeja a un genio. Habla de su obra artística como un padre orgulloso de su hijo. Bien conocedor y estudioso del arte que realiza. Como un quijote de nuestro tiempo aborda en su obra las desigualdades, las brechas existentes y su realidad. Habla en su trabajo de insularidad, emigración y cubanía, varios factores que al multiplicarse dan un resultado perfecto: originalidad.

1-¿Cuáles son las técnicas o tratamientos formales que utiliza en su obra?



Mi obra parte del proceso del grabado, pero detenido en un objeto tridimensional. Es decir, la obra que más se conoce mía es la escultura, basada en la xilografía y el grabado.



2- ¿De qué manera en sus obras realiza una crítica social?



Empezó a interesarme temas más universales. Quise abordar sobre temas que eran tratados en el arte cubano, pero de forma distinta. Una lectura hecha desde Cuba trasciende estos contextos más universales a partir de las fronteras marítimas, la insularidad, la falta de acceso a Internet.



Empecé a hacer café Internet en el año 2000. En ese momento lo que me interesaba era el acceso a Internet en nuestro país. En nuestro país en ese momento era casi nulo el acceso a Internet, solamente en algunos hoteles te podías conectar. Yo empecé a viajar en esa época y en ese entonces en el mundo estaban en auge los Cafés Internet, un lugar donde llegabas con tu laptop y navegabas en la web. En el caso de Cuba yo trataba de hacer una sala de Internet con mis computadoras de madera.

3-¿De qué manera aborda el tema de la emigración y las fronteras en su obra?



He hablado de las fronteras, la emigración, no solo de los cubanos, sino los flujos migratorios en diferentes zonas geográficas como Centroamérica, Europa, por ejemplo todo esto que está pasando con los refugiados de África hacia Europa.



Las fronteras han sido de mucho interés para mí por las arbitrariedades o surrealismos que pueden suceder en estos lugares debido a la dicotomía entre dos espacios muy diferentes uno del otro por ejemplo la frontera entre Estados Unidos y México.



Me comenzaron a interesar estos temas cuando viajé a Europa y pude ver en las noticias las embarcaciones conocidas como “Pateras” donde se transportan los africanos a las regiones más cercanas a su región como las Islas Canarias. En las ciudades de Ceuta y Menilla tienen muros en su frontera, para contener al flujo migratorio de africanos también.



También me interesaba la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Me llaman la atención todas las fronteras, por ejemplo la de las de los países de la Unión Europea, las delimitaciones entre los países y las diferencias de moverte de un país a otro o salir del continente.



4-¿Cómo con su obra ha realizado una crítica a las brechas tecnológicas existentes en el mundo y las desigualdades sociales?



La precariedad del contexto ha motivado al cubano a inventar objetos, arreglarlos para que tengan estos una vida más larga. Como artista la creatividad es algo que utilizo para hablar sobre herramientas que necesitamos. Por ejemplo el robot realizado por mí es una burla a nuestro acceso a la tecnología. Hay un distanciamiento muy grande entre la tecnología en Cuba y la tecnología mundial. Este es un aspecto que me interesó desde el principio.



Yo me creé además una especie de marca tecnológica MangoTec, en el año 2000 aproximadamente. Empecé a hacer computadores, cajeros automáticos y actualmente hago móviles y tablets también todos de madera.



5- ¿De qué manera incorpora el humor en su obra?



El humor es el vehículo de crítica desde la época de la colonia. Es una herencia que me tocó a mí porque vivo en Cuba y soy cubano. Me interesó también esa mezcla de humor con una dosis de ironía para transmitir esa idea que quiero. Me interesa transmitir un concepto. Que el público reflexione sobre los temas que yo trato en mi obra. Tarto de escoger temas serios, pero cuando incluyo el humor, este actúa como un diluyente que hace que el espectador pueda asimilar mejor los mensajes.



6-¿De qué forma ha expuesto la temática sobre la insularidad en sus trabajos?



Las características de una isla son únicas, estar rodeados de agua. El mar da un límite que no se puede cruzar tan fácil. Yo con el tiempo he pensado que las personas que vivimos en las islas somos diferentes a las que habitan en los continentes, que no sienten el peso del límite geográfico en su vida.



Martinica por ejemplo es una isla del Caribe que tiene un status muy interesante. Siempre ha estado bajo protección francesa, es parte de este país, aunque tienen los habitantes sentimientos independentistas. Yo hice una exposición hace un año y ahí mostré la idea que el Caribe es el mundo en escala más pequeña, por la herencia multicultural de cada metrópoli que colonizó las distintas islas del continente. Martinica es un espacio surrealista, el clima caluroso, típico de la región, por la radio en cambio ponen noticias de las nevadas de Francia. Un surrealismo total, con una economía del primer mundo. Es Martinica como un pedazo de Francia en el Caribe y así funciona en la mayoría de las islas de nuestra región.



7-¿Por qué es la madera el material que más utiliza en su obra?



A mí me interesó utilizar la madera, porque denota la precariedad, la ausencia de tecnología, la simpleza, la pobreza, la falta de recursos. Además es un material de fácil acceso. Además Le imprime más significado a la obra. Al el objeto estar hecho en madera tiene otro significado intrínseco.



8-¿Qué cree del desplazamiento de nuestra cultura hacia el exterior luego del restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos?



Las fotos de moda que se exportan de Cuba son con modelos muy sofisticadas y una construcción en derrumbe detrás. Es una ciudad linda para el norteamericano, porque se detuvo en el tiempo. Es una belleza peculiar, porque lo que la generó fue la falta de dinero y recursos para echar abajo ese edificio y construir uno más moderno.



9-¿Alguna vez pensó dedicarse a otras temáticas como el paisajismo?



Creo que todo depende de la preparación. La formación que te da la universidad, pues si me enseñan semiótica, lingüística, estética, tengo que generar un pensamiento conceptual dentro de mi obra, un intercambio con el espectador diferente.



Respeto igual cualquier otra aproximación a las artes plásticas diferente a la mía, pues hay otros artistas que estudiaron en el Isa que han usado el paisaje y es tan válido como el que yo uso.



Creo que es una influencia generacional. Mis colegas como grupo manejamos un lenguaje determinado. Aunque no lo quieras siempre uno es el resultado de tu grupo, lo que te enseñaron tus profesores y a mí siempre me interesó un arte más conceptual.