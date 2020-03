Tienden a la recuperación los productos de aseo

Los artículos de aseo, tales como el jabón, la crema dental, el detergente líquido y otros que se expenden en la red de comercio minorista, deben empezar a mostrar una mayor disponibilidad en el mercado, incluso desde el propio marzo. / Foto: Vicente Brito

A partir de las condiciones actuales que tiene la industria nacional, lo conciliado en materia de producción y los financiamientos asignados, los artículos de aseo –dígase el jabón, la crema dental, el detergente líquido y otros que se expenden en la red de comercio minorista–, deben empezar a mostrar una mayor disponibilidad en el mercado, incluso desde este mes.

Así lo dio a conocer Betsy Díaz Velázquez, titular del Comercio Interior (Mincin), quien explicó que, ahora en marzo, los niveles de presencia y aseguramiento de estos productos mostrarán un mejor comportamiento respecto a semanas anteriores, lo que debe ir a la estabilidad una vez que se empiezan a recuperar los inventarios.

En tal sentido, agregó, abril mostrará igualmente cierta mejoría, y ya a partir de mayo y junio la situación del aseo deberá ser estable en el país.

Respecto al porqué dichos artículos no se comercializan mediante el sistema de la libreta de abastecimiento, quizá como medida emergente ante el acaparamiento y los revendedores, la Ministra explicó que el aseo no puede incluirse en la canasta básica familiar, pues pasaría a ser un producto controlado y, por tanto, derecho adquirido.

Si no tenemos la cantidad suficiente para poner, por ejemplo, un jabón per cápita, y asegurar que este llegue según los ciclos establecidos a la población, no podemos asumir entonces medidas de control en el registro de consumidores, aseguró Díaz Velázquez.

«Lo que sí podemos hacer y hacemos, es darle la potestad a las autoridades del territorio para que apliquen medidas de regulación en la venta de productos muy demandados y con insuficiente oferta en el mercado. No estamos hablando del administrador, sino de una facultad de los gobiernos y administraciones municipales», afirmó.

Además, insistió, hay ciertos artículos que solo pueden comercializar las unidades del Mincin, como el jabón Lis y Nacar, o el detergente líquido Limtel. Nadie más está autorizado y quien incurra en este tipo de ventas, está actuando ilícitamente.

La empresa Suchel cuenta, desde febrero, con todo el financiamiento requerido para responder a los niveles planificados de jabón de lavar y tocador, detergente líquido y pasta dental. / Foto: Archivo de Granma

EN LA EMPRESA SUCHEL

Carlos Miguel Boggiano Sánchez, director general de la empresa Suchel, coincide con lo expresado por la Titular del Mincin, al expresar a Granma que «en mayo comenzarán a mejorar gradualmente las entregas, tras alcanzar una sostenibilidad en su producción y comercialización».

Y más que buena voluntad o actitud optimista para respaldar la estabilidad anunciada, la empresa cuenta, desde febrero, «con todo el financiamiento requerido para responder a los niveles planificados de jabón de lavar y tocador, detergente líquido y pasta dental», productos que mostraron sensibles déficits durante el 2019 y a inicios de año.

Esa garantía, subrayó Boggiano Sánchez, «marca la diferencia respecto a periodos anteriores y asegura el cumplimiento de las contrataciones de materias primas, así como su arribo».

Para tener una idea de la tendencia a la recuperación que muestra la industria, resulta oportuno revisar los índices productivos del primer trimestre de 2019 y los contemplados para igual etapa de 2020.

Durante los tres primeros meses del año anterior, esta entidad entregó al Mincin 7 806 toneladas de surtidos de aseo, cifra que representó el 16,1 % del plan de 2019.

Sin embargo, al cierre de marzo la empresa debe entregar 8 296 toneladas, equivalentes al 16,5 % de lo previsto en 2020, calendario que ostenta crecimientos en las cuatro familias de productos mencionadas.

«A partir de la materia prima disponible ya en plaza, se proyecta superar la producción del trimestre en 380 toneladas de jabón de lavar y 500 toneladas de detergente líquido», afirmó el Director general de la empresa Suchel.

Justamente este último producto, unido a la pasta dental, son los que mayor afectación han mostrado a inicios de año y se estima su recuperación, a partir de mayo, en el siguiente orden: detergente, aunque la demanda sigue siendo superior a la oferta; jabón de lavar, de tocador y la pasta dental.

Dijo que hasta este momento las entregas más significativas se concentran en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey.

Destacó que a partir de la llegada estable de materias primas y de la continuidad de la producción, la industria, compuesta por seis unidades empresariales de base productivas, pondrá sus capacidades por encima del 95 % de aprovechamiento, para lo cual están diseñadas todas las estrategias, desde la disponibilidad del personal hasta la organización de los turnos de trabajo requeridos.

Y no puede soslayar de cualquier análisis productivo, al decir de Boggiano Sánchez, el impacto de la política hostil de bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno estadounidense, cuyos tentáculos presionan cada sector de la economía.

La producción de virutas, materia prima fundamental para hacer jabones, precisa de aceites y grasas importadas que, durante el 2019, en palabras del directivo, no llegaron al país, además de las restricciones financieras, por la imposibilidad de los barcos cisternas de tocar puertos cubanos, a causa de las presiones derivadas de las unilaterales e ilegales sanciones estadounidenses contra Cuba.

De las 21 000 toneladas de virutas concebidas en 2019, apenas se obtuvieron 6 625 y este año no se ha logrado fabricación alguna, pues persisten las mismas coerciones, sin contar el encarecimiento del producto final, que supone tanto la importación de virutas, como la de grasas y aceites en formatos distintos.

Si bien pudiera parecer un exceso, quizá por lo reiterado del tema, hasta en la producción de jabones mueve su cola el bloqueo económico.

EN DESARROLLO NUEVA LÍNEA DE PERFUMERÍA ECONÓMICA

Para este 2020, la mayor parte de la demanda de la empresa mixta Suchel Camacho s.a. está redireccionada hacia la red de tiendas del Mincin, según Caridad Estévez García, su gerente de ventas.

En ese sentido, apuntó, se amplía la gama de productos con dos nuevas incorporaciones a la línea Daily: la colonia y el desodorante, y se consolidan otros ya existentes como el jabón, el gel dental infantil y el repelente. Además, se suman surtidos capilares como el tinte profesional y champú, acondicionadores y peróxidos en grandes formatos.

De igual modo, adelantó, «se trabaja en el desarrollo de nuevos productos económicos de perfumería, cosmética y aseo, que aportan a la sustitución de importaciones, y garantizan la relación calidad–precio– oportunidad».

De conjunto con el Mincin y los gobiernos de los territorios, Suchel Camacho participará, en palabras de Estévez García, en la ambientación de espacios personalizados, con mobiliario adecuado para el posicionamiento de tales productos.

En una primera etapa se laborará en tiendas ubicadas en las calles de Galiano y San Rafael en la capital, para posteriormente ampliarse a otros establecimientos en el país.