Gobierno golpista de Bolivia suspende relaciones con Cuba

El canciller interino Yerko Núñez del gobierno golpista de Bolivia anunció hoy la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba.

Núñez dijo en conferencia de prensa que tal decisión responde a los supuestos "agravios" del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

El gobierno de facto encabezado por la autoproclamada presidente Jeanine Áñez, desde que usurpó el poder en el contexto del golpe de Estado contra Evo Morales, arremetió contra Cuba, especialmente contra el personal de la Salud que laboraba en ese país.

A pesar de que los médicos cubanos regresaron a su nación, las autoridades golpistas continúan atacando su labor solidaria, que beneficiaba a cientos de miles de familias bolivianas sobre todo humildes, tal como hizo Áñez este 22 de enero en el acto para celebrar la fundación del Estado Plurinacional.

"Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en #Bolivia. Otra muestra de su servilismo a #EEUU. Debería explicar al pueblo que tras retorno a #Cuba de colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 440 atenciones médicas", escribió el canciller cubano en su cuenta en Twitter.

Añadió que "Dos meses sin brigada médica cubana en #Bolivia se traduce en casi 1000 mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos y 5000 intervenciones quirúrgicas y + de 2 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son solo cifras, son seres humanos".

En tanto, muchos bolivianos, familias enteras, claman por la presencia de médicos, porque hasta la fecha el régimen golpista no tiene capacidad para reponer los servicios suspendidos desde la salida de la brigada médica cubana del país andino amazónico.