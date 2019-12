Celebran en La Habana 15 años del ALBA-TCP con logros y promesa de mantener la lucha

Acto político y cultural por los 15 años del ALBA-TCP. / Foto: @CubaMINREX.

El General de Ejército Raúl Castro, primer secretario del PCC, y los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; Venezuela, Nicolás Maduro, y Nicaragua, Daniel Ortega, así como el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, asisten en la noche de este sábado al acto político cultural por el aniversario 15 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se celebra en la escalinata de la Universidad de La Habana.

También están presentes David Choquehuanca, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, y embajadores y representantes de los países miembros del foro multilateral.

El acto cierra una jornada en la que los asistentes a la XVII Cumbre del ALBA-TCP abordaron la actual situación regional y las perspectivas de la Alianza en la presente coyuntura regional, incluida la condición de América Latina Latina y el Caribe como Zona de Paz, y adoptaron una declaración que recalca la voluntad de profundizar ese mecanismo, como el primer frente de integración genuinamente latinoamericano y caribeño, además de ratificar la construcción de un modelo alternativo de soberanía económica.

Nicolás Maduro: PetroCaribe será relanzado con fuerza en 2020

Nicolás Maduro fue el primer orador de la noche, quien recordó el abrazo que 25 años atrás se dieron, por primera vez, Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, cuando el comandante bolivariano aterrizó en La Habana, y la unidad que concretó el ALBA estaba en la visión de ambos líderes.

“Diez años después, en 2004, fuimos protagonistas de cómo esos sueños que eran promesas en una época tan difícil como la década de los noventa se convertían en realidad”.

Rememoró los años fundacionales del ALBA, que “ha demostrado tener la capacidad práctica de impactar en la vida de nuestros pueblos, no solo en lo político o en lo diplomático, sino unir fuerzas para luchar por causas justas en temas claves y urgentes como la emergencia climática, la paz, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

El ALBA, dijo, “ha ido mucho más allá, para impactar en la educación pública, la alfabetización de los pueblos, la salud pública, la cultura y muchos otros sectores como la seguridad energética”.

En esta cumbre celebrada en La Habana, hemos tomado importantes resoluciones; hemos decidido relanzar con fuerza para el primer semestre de 2020 el proyecto de PetroCaribe, para lograr la seguridad energética definitiva del Caribe, la Misión Milagro y el ALBA Cultural.

“Sueños, caminos, esperanzas, todas marcadas por el amor entre nuestros pueblos. No pueden entenderlo los del norte, que nos mueva ese sentimiento noble que es el amor a la patria, a nuestra tierra, el amor por el legado de Fidel y de Chávez”.

“Por ese amor y ese legado continuaremos en resistencia y en lucha”, concluyó.

Ralph Gonsalves: Un llamado a una unidad más amplia contra el imperialismo y el neoliberalismo

Al intervenir en el acto en la escalinata de la Universidad de La Habana, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, destacó que, como mecanismo de integración, el ALBA-TCP está a la vanguardia en la unificación de los movimientos progresistas de las naciones de América Latina y el Caribe.

“Este proceso de unidad es orgánico en el sentido de que se reúnen las fortalezas, dignidades, posibilidades y limitaciones de sus diferentes miembros; el todo integrado, que es mucho mayor que los países por individual”, afirmó.

El primer ministro sanvicentino señaló que el propósito central del movimiento de integración “ha sido, y continúa siendo, aumentar el nivel de vida y la productividad de los pueblos de América Latina que se encuentran en el comienzo del desarrollo de su civilización”.

El imperialismo –continuó–, “es la antítesis de este mecanismo de integración. Por ello, el ALBA–TCP se encuentra en el primer frente de batalla contra el imperialismo”.

Al respecto, Gonsalves señaló que la contradicción fundamental en nuestro hemisferio es la existente entre el imperialismo y los que resisten las afrentas a su dignidad por ese imperialismo.

“Por ello, el patriotismo de nuestros países hace que se vean obligados a cumplir con el deber de unirse a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas para combatir al imperialismo y su hegemonía”, apuntó.

“Cualquier grupo individual progresista dentro de América Latina y el Caribe que decida funcionar de una manera que contrarreste los nobles propósitos del ALBA–TCP, sin saberlo, está comprometiendo a nuestro movimiento. Por ello, hacemos un llamado a una unidad más amplia contra el imperialismo y el neoliberalismo”.

En ese propósito, los jóvenes tienen un mandato particular que cumplir, consideró. “Sobre ustedes descansa un deber muy especial”.

“Cuando se celebra un aniversario, lo fundamental es hacer un recordatorio, y es por ello que debemos recordar a Fidel y a Hugo Chávez, y su labor heroica en la fundación del ALBA–TCP y formar las bases para este procesos de unificación.

“Algunos dicen que la historia no tiene sentido, pero si no tenemos memoria y no recordamos las lecciones de la historia, estaremos deshumanizados”.

