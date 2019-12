Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas llega a La Habana para participar en Cumbre del ALBA-TCP

Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas llegó a La Habana al frente de la delegación de su país que participará en la XVII Cumbre del ALBA-TCP que sesionará mañana coincidiendo con el aniversario 15 de ese mecanismo de concertación regional.

El imperialismo quiere destrozar al ALBA y se mueve muy agresivamente para ello en la complicada situación política de América Latina y el Caribe, comentó a la prensa el líder del Partido Laborista de Unidad tras arribar a tierras cubanas.

Esta es una organización de hermandad que pretende camino de independencia y trabajar solidariamente unos con otros por el desarrollo de los pueblos; no tenemos intención de pelear con nadie, no pretendemos apoderarnos de los recursos de nadie pero el imperialismo no puede permitir esas acciones de independencia, agregó.

Gonsalves precisó que ante las acciones contra Cuba, Venezuela, Dominica y Bolivia, uno de los temas de la agenda de diálogo de la Cumbre será entender lo que está pasando y organizar a los países miembros del bloque para enfrentarlo, porque es seguro que irán por otras naciones.

San Vicente y las Granadinas es miembro del ALBA-TCP desde el 24 de junio del año 2009.

Con la participación de varios jefes de estado, La Habana acogerá este sábado la XVII Cumbre ALBA-TCP que ha fijado como temas fundamentales para el debate la situación actual de la región y el rol de la Alianza en este contexto.