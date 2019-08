ETECSA rebaja tarifa del Nauta Hogar, a partir del primero de agosto

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. ETECSA informa a sus clientes del servicio Nauta Hogar prepago que a partir de este 1º de agosto tendrán la posibilidad de navegar a 0.50 CUC /hora una vez que hayan consumido las 30 horas del paquete contratado y dispongan de saldo en su cuenta.

Esta modalidad sólo se aplica a las cuentas asociadas a nauta Hogar por lo que los usuarios de este servicio podrán navegar más tiempo en cualquier horario y desde cualquier lugar después de agotadas las 30 horas asignadas en el mes.

Preguntas y Respuestas sobre el servicio Nauta Hogar

1. ¿En qué consiste el cambio en el servicio nauta Hogar?

R/ En que la navegación de la cuenta nauta asociada al servicio nauta Hogar cambia de $1.00 CUC a $0.50 CUC, una vez que hayan consumido las 30 horas del paquete contratado y hayan recargado la cuenta asociada al servicio nauta Hogar.

2. ¿Cuándo comienza a costar 0.50 CUC la hora de navegación?

R/ Desde el 1º de agosto del 2019 a las 12:00 a.m. (00:00 h), siempre que se hayan consumido las 30 horas asignadas a la cuenta de navegación asociada al servicio nauta Hogar.

3. ¿El descuento a 0.50 CUC la hora de navegación es también para nauta Hogar pospago?

R/ NO. Solamente es para los clientes del servicio nauta Hogar prepago. No aplica para los clientes de nauta Hogar pospago.

4. ¿El descuento a 0.50 CUC la hora de navegación es también a las cuentas permanentes nauta?

R/ No, sólo se aplica a las cuentas permanentes nauta asociadas al servicio nauta Hogar prepago que ya agotaron las 30 horas asignadas en el mes y tengan saldo para navegar.

5. ¿El descuento a 0.50 CUC la hora de navegación para las cuentas de nauta Hogar es una promoción?

R/ NO. Los clientes del servicio nauta Hogar prepago podrán disfrutar de esta modalidad de manera permanente, una vez que hayan consumido las 30 horas del paquete contratado y disponga de saldo en su cuenta nauta asociada al servicio nauta Hogar.

6. ¿Si me conecto desde otras vías de acceso con la cuenta nauta Hogar puedo navegar a 0.50 CUC la hora?

R/ Si se conecta con la cuenta nauta asociada a nauta Hogar prepago, independientemente de la vía por la que acceda, ya sea una sala de navegación, área inalámbrica WIFI o nauta Hogar podrá disfrutar navegar a 0.50 CUC la hora, siempre y cuando haya agotado las 30 horas asignadas en el mes y tengan saldo para navegar.

7. ¿Desde un acceso nauta Hogar con una cuenta permanente NO asociada al servicio puedo navegar a 0.50 CUC la hora?

R/ No. Esta tarifa aplica solamente para las cuentas asociadas al servicio nauta Hogar prepago y que ya hayan agotado las 30 horas asignadas en el mes y tengan saldo para navegar.

8. ¿Tengo que recargar la cuenta nauta para navegar a 0.50 CUC la hora?

R/ No necesariamente tiene que recargar. Si usted tiene saldo en su cuenta asociada a nauta Hogar prepago y agotó las 30 horas del mes, podrá navegar a 0.50 CUC/hora.

9. ¿Si ya consumí las 30 horas y no tengo saldo en mi cuenta nauta Hogar cómo puedo navegar a 0.50 CUC la hora?

R/ Usted debe recargar la cuenta nauta asociada al servicio nauta Hogar prepago por las vías establecidas que son: los cupones de recargas nauta, las recargas directas en Oficinas Comerciales de ETECSA, los Agentes de Telecomunicaciones y los Distribuidores Internacionales.

10. Significa que los cupones de recargas, las recargas directas y las internacionales ¿Se venden a mitad de precio?

R/ No, las recargas se mantienen al mismo precio. La disminución a $0.50 CUC la hora de navegación es sólo para la navegación de las cuentas nauta asociadas al servicio nauta Hogar prepago.

11. ¿Cuáles son los sitios WEB desde el exterior para recargar la cuenta nauta?

R/ Los sitios web oficiales con los que ETECSA tiene convenio y desde los cuales se puede recargar la cuenta nauta en el exterior.

12. ¿Cómo el cliente de nauta en Cuba conoce que ha recibido una recarga internacional?

R/ El propio cliente puede consultar en el Portal de usuario nauta en el menú “Detalle de operaciones” en la opción “Recargas” el detalle de la fecha, la hora, el importe de la recarga y la vía por la que se realizó la misma. Adicionalmente, puede ser notificado por el familiar o amigo que le hizo las recarga, o llamando al 118, servicio de Información Comercial.

13. Si tengo 1.00 CUC de saldo en mi cuenta asociada al servicio nauta Hogar ¿Cuánto tiempo puedo navegar?

R/ Podrá navegar 2 horas, pues la tarificación de la navegación será a 0.50 CUC/ hora. Recuerde que si a esta cuenta aún le queda tiempo de las 30 horas, esta tarifa no aplica.

14. Si tengo 1.00 CUC de saldo en mi cuenta asociada al servicio nauta Hogar y me queda tiempo de las 30 horas ¿Cuánto tiempo puedo navegar?

R/ Primero debe agotar el tiempo que le queda de las 30 horas y posteriormente, podrá navegar 2 horas, pues la tarificación de la navegación será a 0.50 CUC / hora. Recuerde que si a esta cuenta aún le queda tiempo de las 30 horas esta tarifa no aplica.

15. ¿Por qué cuando navego desde cualquier vía de acceso no se me refleja el tiempo disponible teniendo en cuenta la tarificación de 50 centavos?

R/ Aunque no se refleja el tiempo disponible real NO quiere decir que no se esté aplicando la tarifa de 0.50 CUC/hora. Para comprobarlo puede ir al Portal de usuario nauta en Detalle de Operaciones, submenú “Conexiones” y usted podrá comprobar que por ejemplo: si el Tiempo consumido es de 02:00:00 (2 horas) entonces el Importe descontado es de $1.00 (1.00 CUC) o sea, a razón de 0.50 la hora. ETECSA realiza esfuerzo para en el menor plazo mostrar los tiempos disponibles en correspondencia con la tarificación de 0.50 CUC/hora.

16. ¿Cómo puedo comprobar que a mi tiempo de navegación se le aplicó 0.50 CUC/ hora y no 1.00 CUC/ hora?

R/ En el Portal de usuario nauta en el Detalle de Operaciones en el submenú Conexiones usted puede comprobar que, por ejemplo, el Tiempo consumido fue de 01:00:00 (1 hora) y el Importe descontado fue de $0.50 (0.50 CUC). Recuerde que el acceso al Portal de usuario nauta es libre de costo.