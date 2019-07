Restablece Canadá parte de servicios de su embajada en Cuba

Canadá restablecerá algunos de los servicios de visado en su embajada en Cuba a partir del 1 de agosto, informó hoy la cadena CBC News.

Las autoridades canadienses suspendieron los trámites migratorios aduciendo problemas de salud que enfrentaban sus diplomáticos, algo que fuentes diplomáticas calificaron de 'inexplicables'.

La Embajada de Canadá en La Habana está restableciendo algunos servicios de visados y biométricos tras meses de retrocesos por parte de canadienses y cubanos, señala CBC.

A partir del 1 de agosto, agrega, los residentes cubanos podrán obtener nuevamente las huellas dactilares y las fotos necesarias para las solicitudes que se hagan en la embajada, así como dejar los pasaportes y recoger las visas en el edificio.

A principios de este verano, el gobierno anunció la suspensión de servicios como el trámite de visas y residencia permanente en La Habana debido a enfermedades inexplicables entre diplomáticos canadienses y estadounidenses que se remontan a la primavera de 2017, precisa el informe de la cadena televisiva.

El personal de la misión es escaso desde enero, después de que más de una docena de funcionarios sufrieran dolores de cabeza, mareos y náuseas en La Habana. La causa de los misteriosos incidentes de salud aún se desconoce, indica CBC.

El informe precisa que este nuevo anuncio no restaura la lista completa de servicios restringidos, pero Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dice que hará el proceso más rápido, más fácil y menos costoso para los solicitantes.

Mientras Canadá, Estados Unidos y Cuba investigan la causa de las enfermedades, el recorte en la embajada amenaza las relaciones diplomáticas, sostiene la televisora.

Al respecto, la embajadora Josefina Vidal, citada por el medio, agregó que la reducción 'no ayudará a encontrar respuestas a los síntomas de salud reportados por los diplomáticos canadienses, y que tendrán un impacto en las relaciones'.

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland , reiteró luego de reuniones con las autoridades cubanas, que las medidas tomadas en la embajada en Cuba no son de ninguna manera 'una decisión política'.

Pese a la reapertura de algunas labores, todas las solicitudes activas se trasladaron de La Habana a la Ciudad de México para su procesamiento. Los solicitantes de residencia permanente tendrán que viajar fuera de Cuba para cualquier examen médico o entrevista que se requiera.

Según declaraciones de uno de los afectados citados por la cadena canadiense, hay 113 embajadas de gobiernos extranjeros en Cuba. 'No he oído de ningún otro país, aparte de los Estados Unidos y Canadá, que tenga estos problemas. Supongo que me pregunto por qué los EE.UU. y Canadá y nadie más', señaló en un twitter.