Las intermitencias del toDus

El “WhatsApp cubano” ya no está en la preferencia de los usuarios nacionales. Después de cambiar su principal atractivo, la gratuidad, el ToDus, plataforma de mensajería colaborativa, creado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), a casi un año de su surgimiento, está a punto de caer en deshuso.

La primera aplicación (app) de mensajería sincrónica de Cuba (pues no requiere una cuenta Nauta para utilizarla, basta con el número de teléfono y una conexión a la red de datos), llegó como la solución a los altos precios de la comunicación de la mensajería móvil.

En su primera fase fue gratis, y de esa forma, ganó popularidad entre los clientes. A pesar de que era una prueba con muchas deficiencias, resultó ser un éxito. Cerca de 172 000 cubanos en la primera semana de su lanzamiento la comenzaron a usar, por ser una herramienta económica, al alcance de todos.

Por primera vez en la Isla, las personas podían enviar mensajes de texto, archivos de audio, imágenes, ficheros de hasta diez megabytes (Mb) y chatear en grupo gratuitamente. Pero todo cambió tras implementarse el servicio de Internet por datos móviles.

Las modificaciones fueron radicales, pues los creadores empezaron el cobro del envío multimedia mediante bonos de navegación nacional por la compra de la bolsa nauta (50Mb por 1.00 cuc), o un paquete de Internet. Esta transformación fatal hizo que las personas comenzaran a prescindir del servicio.

El pajarito rojo, como llaman al toDus, quedó en segundo plano. Los clientes prefieren el uso de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, porque posee el alcance internacional y goza de gran popularidad en todo el mundo.

Aunque ahora somos los menos, todavía los cubanos que no podemos permitirnos los elevados precios de un paquete de Internet dependemos de la aplicación para comunicarnos. Mas, chatear se hace difícil cuando no son corregidos errores elementales como que, al enviar un mensaje, si la otra persona no está conectada, no lo recibe; muestra “en línea” contactos que no lo están; se mantiene la demora para conectarse y en recibir los mensajes.

Los chats en grupo fueron lo más impactante para los cubanos. Esta manera de socializar, desconocida por aquellos que no tenían acceso al ciberespacio, consume el tiempo de los usuarios dedicados ahora a compartir sus vidas mediante la red. Resulta sorprendente cómo los jóvenes están hasta largas horas de la noche conversando.

El mérito no lo podemos desconocer, los ingenieros de la UCI crearon al toDus como una aplicación con los preceptos de nuestra cultura; el color rojo identitario, los emojis cubanos, el nombre en honor a la Cartacuba (ave endémica del país). Pero, si no la optimizan, en el futuro puede quedar obsoleta, pues compite con un mercado que pone el listón muy alto porque existe mucha competencia.

Sería una lástima que la aplicación desapareciera, después del esfuerzo hecho por sus creadores para engendrarla y todos los recursos empleados en su concepción. No obstante, la realidad parece indicar una muerte inminente, porque los cubanos prefieren crearse el correo nauta e instalar el Sijú (otra aplicación de mensajería instantánea), o utilizar aplicaciones extranjeras conectadas a Internet, antes de usar el toDus.