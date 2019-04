Ministro de Economía: A pesar de las restricciones el plan de desarrollo 2030 es cumplible

Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación. / Foto: Presidencia Cuba / Twitter.

Alejandro Gil, ministro de Economía y Planificación (MEP), expuso este sábado ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) los avances del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 que -pese a las restricciones- resulta cumplible.

Ante los legisladores reunidos en plenaria en el Palacio de Convenciones de La Habana, el titular destacó la compleja situación nacional e internacional existente, que impacta en el contexto económico del país. En medio de esa situación dijo que se ha avanzado en la elaboración de ese importante documento que traza las líneas fundamentales para el progreso de la nación.

Explicó que a partir del análisis objetivo de las condiciones actuales y del entorno internacional, se consideró una evolución en tres etapas: 2019-2021, 2022-2026 y 2027-2030.

Si bien se continúa trabajando en el diseño del plan de desarrollo 2030, “en este momento la prioridad la focalizamos en la primera etapa, para ello se identificaron seis sectores estratégicos que generen un mayor impacto en la economía y en el cual se concentrarán los recursos, sin desatender el resto de las actividades”, abundó Gil.

El desarrollo de esas ramas proyecta crecimientos en las exportaciones y en la producción nacional, generando divisas y sinergias necesarias con el resto de los actores económicos:

Turismo: Representa para el desarrollo un potencial de ingresos en divisas, ejerce un efecto de arrastre sobre otras actividades, como la producción de alimentos y las áreas industriales y de servicios. Contribuye a la generación de empleo.

Industria biotecnológica y farmacéutica: Tiene una significación de primer orden en el desarrollo de tecnologías de avanzada y conexiones con modernos paradigmas tecnológicos. Amplias posibilidades para comercializar nuevos productos y diversificar los mercados.

Electroenergético: Es un soporte para la vitalidad del funcionamiento de la economía y la población. Fuentes renovables de energía.

Alimento: Desempeña un papel fundamental en la alimentación y salud de la población, en la seguridad alimentaria y en la seguridad nacional.

Servicios profesionales en el exterior: Las modalidades prestadas en los ámbitos de la salud, educación, cultura, deporte, constituyen un fundamento para asignar a esta actividad la capacidad para continuar incrementando los ingresos al país. Se pudiera situar entre los rubros exportables de más altos ingresos.

Construcción: Significativo para asegurar la infraestructura del país.

El incremento de las exportaciones de esas actividades representa más del 90% de los aumentos totales previstos en 2030. Los valores más significativos se concentran en los sectores del turismo, el médico-farmacéutico, agroindustrial y alimentario. En tanto, son las responsables del incremento del 65% en la sustitución de importaciones proyectadas, fundamentalmente por el impacto de las ramas energética y alimentaria.

En cuanto a la infraestructura, Gil precisó el enfoque en las telecomunicaciones e informáticas, transporte y logística, y redes sanitarias e hidráulicas, con el objetivo de acortar las brechas y superar el nivel de descapitalización. Además, por su impacto de cara a la población y al sector productivo.

Tales prioridades brindan respuesta también a la propia dinámica demográfica que implica una reducción de la cantidad de personas en el empleo, de ahí que se requiere un mayor impacto de las tecnologías.

2019-2021: Fuertes restricciones financieras

De acuerdo con lo proyectado en el plan, en la etapa comprendida de 2019-2021 el país enfrenta fuertes restricciones financieras.

Gil ejemplificó que en el escenario actual se experimentan atrasos en el pago de algunas deudas que afectan los créditos. Hay un alto nivel de importaciones en el Plan de la Economía que requiere de cumplir esas deudas con los acreedores.

Otras dificultades se manifiestan en el cumplimiento del plan inversionista. “Hay que resolver que todas las inversiones diseñadas sean amortiguadas en los plazos pactados”, abundó.

En adición, no crecen las exportaciones con la dinámica requerida, mientras resultan bajos los niveles de inversión extranjera y persiste un deficiente uso de los portadores energéticos e incumplimientos en el plan de importaciones, agravado por el recrudecimiento del bloqueo.

No obstante, el Ministro planteó que el país no renuncia al crecimiento del plan de la economía proyectado, aun cuando no se disponga de la totalidad de las importaciones. “La única forma de lograrlo es explotar las potencialidades internas”.

Durante el primer trimestre del año no se alcanzan los ingresos por exportaciones. Gil se refirió a la compleja situación con el abastecimiento de las líneas económicas para la población, para lo cual se han tomando algunas medidas, argumentó.

Para revertir esa situación se fijaron un grupo de medidas con carácter interno para poder avanzar en la primera etapa identificada:

Buscar soluciones nacionales para respaldar las ofertas a la población.

Potenciar los proyectos de desarrollo local.

Avanzar en el autoabastecimiento municipal.

Concretar proyectos para incrementar las exportaciones.

Priorizar los encadenamientos productivos con el turismo, la Zona Especial de Desarrollo Mariel y la venta a los cruceros.

Reducir las retenciones de las empresas para aportar más al presupuesto central.

Incorporar al plan todas las inversiones que estimulen la extracción de petróleo y la producción de energías limpias.

Se estudian medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista.

Premisas imprescindibles para el próximo año

En la reunión, los diputados conocieron las premisas fijadas para el año 2020:

Ajustar el plan a los compromisos pactados, sin incrementar la deuda por encima de la capacidad de pagarla.

Lograr una relación favorable entre la deuda vencida y el monto corriente del Producto Interno Bruto.

Cobrar a tiempo los ingresos por exportaciones.

Identificar los niveles de producción eficientes para asignarles los recursos financieros necesarios. La prioridad será la industria nacional a partir de las capacidades instaladas .

Aumentar las exportaciones.

Buscar nuevos rubros que posibiliten la sustitución de las importaciones.

Asegurar la producción de bienes y servicios que satisfagan la demanda interna sobre todo alimentos, informatización, vivienda, transporte y medicamentos

Estimular los encadenamientos productivos.

Avanzar en la estrategia de informatización de la sociedad.

Según las proyecciones, el país seguirá enfrentando condiciones adversas. Por ello, dijo el titular de Economía, se hace impostergable explotar todas las reservas internas y mejorar la planificación. “Nada ni nadie nos desviará del rumbo que hemos tomado los cubanos”, sentenció.

