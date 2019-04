Díaz-Canel en el Parlamento: Conocimiento, participación popular y enfoque integral son claves para el desarrollo local

Díaz-Canel habló durante la sesión matutina, en la que la viceministra primera de Educación Superior, Marta del Carmen Mesa, expuso algunos desafíos y tareas que tienen hoy los centros universitarios municipales. / Foto: Irene Pérez / Cubadebate.

La participación popular, el encadenamiento de sectores productivos y de la innovación y el conocimiento en los territorios, en procesos alejados de trabas burocráticas y que potencien programas de desarrollo local integrales, estuvieron entre los puntos que abordó el presidente Miguel Díaz-Canel este viernes al intervenir ante los diputados en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional.

Díaz-Canel habló durante la sesión matutina, en la que la viceministra primera de Educación Superior, Marta del Carmen Mesa, expuso algunos desafíos y tareas que tienen hoy los centros universitarios municipales (122 en todo el país), con más de 30 mil estudiantes en cursos por encuentro y educación a distancia.

El presidente intervino luego de que varios diputados señalaron la necesidad de que se eleve la calidad de esos centros y que se conviertan en productores de conocimiento y fuente de asesoría técnica para los gobiernos y proyectos locales de desarrollo, que sus profesionales tengan sentido de pertenencia y estén identificados con el municipio, que se abra la carrera de gestión sociocultural y que se vinculen más con el programa de desarrollo integral de los territorios.

Díaz-Canel recordó que una de las estrategias y voluntades del país en los últimos años, y que está reflejada en la Constitución, “es el fortalecimiento de la actividad territorial, cómo gana autonomía y cómo logramos una mejor gestión del municipio, que es el escenario principal donde se desarrollan todos los procesos de la vida ideológica, económica y social del país”.

Recordó que cuando llegó al Ministerio de Educación Superior, en 2009, ya el MES “tenía una cultura y una construcción sobre este tema partiendo de la responsabilidad social de la universidad, su vínculo con la sociedad. Cuando aún no se hablaba tanto de desarrollo local en el país, el Ministerio de Educación Superior tenía una red de desarrollo local conformada por un grupo de instituciones científicas y las universidades”.

Sobre los retos y pasos que implica adentrarse en este proceso de desarrollo desde los municipios y el aporte que pueden hacer los centros universitarios, consideró que “hay que diseñarlo, hay que construirlo. Hay que esperar a que se asienten las nuevas estructuras. Hay que socializar experiencias, para luego, en un tiempo prudencial, fiscalizar”.

Sobre este último punto, la Comisión, a propuesta de un diputado, acordó volver a fiscalizar, en un tiempo prudencial, el avance de los centros universitarios municipales.

“Hay un concepto que está muy bien definido: el desarrollo local lo tiene que impulsar el gobierno, y la universidad participa, con toda la fuerza que tiene, gestionando el conocimiento, preparando recursos humanos, llevando investigación científica a la innovación, pero la universidad sola no puede con el desarrollo local.

“El desarrollo local lo tiene que protagonizar, dirigir, lo tiene que ramificar y diseñar el gobierno del municipio.Lo primero que a nosotros se nos da como horizonte de preparación es que se necesita un amplio programa de capacitación y preparación de los cuadros de los municipios para asumir estos procesos, y debemos terminar de definir y diseñar bien qué es desarrollo local y qué pretendemos con el desarrollo local”, dijo el presidente cubano.

Al respecto, señaló que muchas veces, en recorridos por provincias, lo invitan a ver un programa de desarrollo local, “y no me están presentando un programa de desarrollo local, sino un proyecto comunitario, que no tiene el alcance de un programa de desarrollo local, que debe ser visto, además, a través de un enfoque de desarrollo sostenible”.

El programa de desarrollo local, recalcó, “es un programa de desarrollo integral del territorio que abarca los pilares económico, social, medioambiental y cultural y que tiene que ser capaz -con integración y aprovechando las fuerzas endógenas del territorio- de generar desarrollo económico, social, cultural, de todo tipo. Un proyecto comunitario solo no genera todo eso. Al contrario, todos esos proyectos comunitarios deben quedar integrados en el programa de desarrollo local”.

Ese programa, además, debe estar “bien encadenado con la economía, porque si no hay economía no se sostiene el proyecto”, recordó.

El organismo rector del programa de desarrollo local es hoy el Ministerio de Economía y Planificación. El presidente cubano consideró que aún hay que perfeccionar la metodología. “Se ha perfeccionado, pero aún no contamos con una metodología acabada, pero, insistió, lo primero es definir qué es desarrollo local, qué es un programa de desarrollo local”.

En otro momento, subrayó que en este proceso no puede primar la voluntad de una persona. “Tiene que ser una dirección colegiada, deben estar reflejados los intereses de todos; tiene que partir de un diagnóstico de las comunidades y la localidad, y tomar en cuenta aspiraciones motivaciones, cultura. Es por eso que la universidad juega un papel importante, pero con todos los saberes, no se puede excluir ningún saber”.

Además de lo tecnológico y lo económico hay que potenciar el campo de las ciencias sociales, dijo Díaz-Canel. “Usted puede introducir la mejor de las tecnologías de riego en una comunidad, y si la implementación no va precedido por un estudio social y económico la comunidad la puede rechazar”.

Otro punto clave, continuó, es la participación. “No se puede promover un proyecto de desarrollo local en un territorio si no participa la población. Y esa participación aporta varias salidas que a la vez son entradas y retroalimentan el sistema: si la gente participa, aprende, por lo tanto, estamos formando; si la gente participa, también enseña. Y si las personas están participando, se están formando superando y están aportando al desarrollo local, se está gestionando conocimiento, se está transfiriendo tecnología, se está buscando innovación a partir de la investigación”.

Los cuadros son claves. “En la medida en que avancemos en el desarrollo local, la universidad, como parte de una de las funciones que tiene, debe incluir en los currículos de todas las carreras, tanto de pregrado como de posgrado, elementos del desarrollo local, porque a los profesionales no solo los formamos como profesionales, y los cuadros del territorio van a ser profesionales también. Si no tienen cultura, conocimiento de la gestión del desarrollo local, vamos a perder”.

Un punto en que el presidente cubano insistió más de una vez fue el de las trabas burocráticas. “Hay que eliminar las trabas y la burocracia, si no es así no habrá avance”.

Al respecto, llamó a seguir el orden adecuado “y no complicarlo demasiado. Vamos a potenciar el trabajo, vamos a enfocarnos en lograr resultados, porque si no, va a aparecer quien haga tesis de resoluciones para el desarrollo local, y se nos complica entonces el desarrollo local y no tenemos ningún desarrollo. Lo que hay que hacer es estimular emprendimiento, iniciativa, aporte”.

“Va a ser un proceso de vinculación con la base. El programa de desarrollo local tiene que estar muy atento a los planteamientos de la población; tener en cuenta sus aspiraciones, motivaciones y prioridades. Lleva comunicación social con el público interno que es la comunidad; lleva informatización (hay que informatizar los procesos), y lleva innovación”.

Uno de los mecanismos instaurados en las visitas del gobierno a los territorios ha sido realizar encuentros entre ministros de diversos sectores y universidades, en las que los primeros presentan sus demandas de investigación, mientras que las segundas abordan las potencialidades de los temas que los ministros plantean y las posibilidades de innovación. Sobre esta iniciativa, el presidente cubano dijo:

“Estoy convencido de que en ocho o diez meses, vamos a tener unas dinámicas de investigación e innovación diferentes en el país. Porque se están propiciando. Ordenando, pero sin trabas ni burocracia”.

“Todo esto va a contribuir a una cultura de innovación. Cada vez que haya un problema hay que acudir a donde está el conocimiento, tiene que ser la primera reacción. Y ahí tiene que estar la innovación y la investigación con todos los saberes”.

Añadió que “en el desarrollo local tiene que estar la cultura del detalle. Lo que va a diferenciar a un territorio de otro no van a hacer las cosas grandes, van a ser los detalles, las especificidades, y eso es importante para crecer”.

Por último, afirmó que “hay muchos problemas acumulados. Potenciar el desarrollo local no quiere decir que de inmediato vamos a resolver todos los problemas. Lo importante es que no podemos quedarnos detenidos por ningún problema, tenemos que avanzar todos los días.

“Hay que exportar. ¿Y desde dónde hay que exportar?: desde el municipio. Hay que diversificar las fuentes de exportación. Si el territorio exporta tendrá ingresos en divisas, y contará con más recursos financieros para seguir potenciando el crecimiento y el desarrollo. Hay que buscar la sustitución de importaciones y defender la producción nacional, que en el municipio es la producción local. Que todo lo que podamos hacer en el territorio lo hagamos allí.

“Hay que potenciar los encadenamientos. Que en el territorio estén encadenados el turismo, la inversión extranjera, las diferentes ramas de la economía, el sector no estatal con el sector estatal. Es la manera en que podemos aprovechar nichos de desarrollo que tenemos en el país. Este proceso no puede estar separado de la lucha por la calidad de los servicios. Tenemos que aprovechar el capital humano que tenemos, y asegurar que el concepto sea un concepto de desarrollo sostenible”.