MINSAP informa sobre secuestro de dos médicos cubanos en Kenya

En horas de la madrugada de hoy se conoció del secuestro de dos colaboradores cubanos de la salud que prestan sus servicios en el condado de Mandera, República de Kenya.

Los colaboradores se nombran Assel Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral de la provincia de Las Tunas y Landy Rodríguez Hernández, especialista en Cirugía de la provincia de Villa Clara.

Se han establecido de inmediato canales de comunicación con las autoridades de Kenya para atender esta situación, a la vez que se mantienen informados a los familiares de los colaboradores aquí en Cuba.

Igualmente, se ha constituido un grupo de trabajo gubernamental para dar seguimiento a este sensible asunto.

Ministerio de Salud Pública

Today we have been reminded, again, of the evil machinations of international criminal networks. Two Cuban doctors were abducted in Mandera, while on their way to work and a security officer fatally injured.