CECMED: Por medicamentos y tecnologías sanitarias de calidad, seguros y eficaces

Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba.

Tener la seguridad de que cada producto farmacéutico o equipo médico empleado en el sistema de salud cubano cuente con la seguridad y eficacia requerida, no es un hecho fortuito. Detrás de cada medicamento consumido por miles de personas, está la labor Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), lo cual acredita su eficiencia, calidad y confiabilidad, no solo en su etapa de uso, sino mucho antes, cuando apenas se inicia el proceso.

Desde abril de 1989, la institución es la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba y está encargado de promover y proteger la salud pública a través de un sistema regulador capaz de garantizar el acceso oportuno al mercado de productos con calidad, seguridad, eficacia e información veraz para su uso racional.

Algo que bien conoce Manuel Morejón, especialista en la regulación de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, y quien vio nacer hace ya tres décadas este lugar.

“Los que tuvimos el privilegio de estar en ese momento no teníamos idea del alcance esta institución. En mi caso no comprendía que relación tenía el laboratorio clínico con los medicamentos, y no fue hasta años más tarde, en que pude interiorizar sobre la labor que hacíamos. Recuerdo que éramos solamente ocho o nueve personas cuando nace el entonces Centro para el Control Estatal para la Calidad de los Medicamentos”.

Le corresponden también a este organismo las funciones básicas de control de acceso a laboratorios, registro de medicamentos, diagnosticadores, equipos y dispositivos médicos, ensayos clínicos, vigilancia postcomercialización, inspecciones de buenas prácticas, liberación de lotes y otorgamiento de licencias a establecimientos.

“Velamos porque cada producto cumpla estrictamente dos características, que se sea seguro y que sea útil para la sociedad. Vigilamos porque se cumplan los ensayos preclínicos por parte de la industria y de este modo se aseguren todos los requerimientos para su introducción en el país”.

Gracias a esa premisa el CECMED fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como una autoridad de referencia regional. De igual forma, diferentes especialistas del centro han integrado comisiones de expertos y participado en las capacitaciones a otras autoridades reguladoras en la región de las Américas.

Asimismo han podido estar presentes en las reuniones que convocan la propia OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el 2013 científicos del CECMED tuvieron la oportunidad de ser invitados por primera vez al Comité de expertos en estandarización biológica de la OMS.

“Significó para nosotros un alto reconocimiento al trabajo desarrollado por nuestra institución y al lugar que hemos venido ocupando durante estos años en todo lo que es el establecimiento de la regulación sanitaria de medicamentos”, comentó a Cubadebate Celeste Sánchez González, jefa de políticas y asuntos reguladores del centro.

Además nuestro país forma parte de la Red panamericana de armonización

de la reglamentación farmacéutica organizada por la OPS.

El grupo dedicado al área de las vacunas, el cual está integrado por expertos de diferentes países.

Nueva sede para seguir velando por la salud

Sede actual del CECMED

Un momento especial para la institución médica fue la inauguración de su actual sede, ubicada en 5ta. A y 60, Miramar, Playa. A su apertura asistieron Raúl Castro Ruz, Primer Sercretario del Partido Comunista de Cuba, Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Clarissa Etienne, directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El anhelado lugar era una aspiración añeja que ahora logra materializarse con creces.

Mejores condiciones tecnológicas, de espacio y confort eran dignas de una institución que fue la primera en América Latina en certificarse como competente para el sistema de regulación de vacunas desde el año 2000.

“Es el único país —de los que he visitado— con un sistema estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo en un ciclo cerrado. Esa es la dirección correcta. El objetivo de la ciencia es dar un servicio a la salud y en esto Cuba es un ejemplo”, comentó Chan durante su recorrido por el lugar.

Es la seguridad de los pacientes que luego utilizan los medicamentos o equipos, lo que impulsa el quehacer indetenible del CECMED a treinta años de su fundación, al que también se suma el mismo proceder cuando se trata de productos importados o aquellos que Cuba exportará a otros países.