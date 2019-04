Artistas cubanos celebran gala homenaje a vedette Rosita Fornés

Artistas cubanos de varias generaciones convergen hoy en el mismo escenario para rendir homenaje a la vedette de la isla más reconocida en el mundo, Rosita Fornés, con un espectáculo único titulado Nuestra Rosa de Cuba.

Bajo la dirección artística de Raúl de la Rosa, la gala celebra los 80 años de vida artística de Fornés y su retiro oficial del mundo del espectáculo en el mismo lugar donde inició su carrera a los 16 años de edad, en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

Conocida como la artista más completa de Cuba en el siglo XX, Fornés incursionó en la opereta, la zarzuela, la comedia ligera, el drama clásico, la revista musical, el Cabaret, la radio, el cine y la televisión, sumando grandes éxitos en su recorrido.

Entre las propuestas para esta gala homenaje resalta el regalo del Ballet Nacional de Cuba con el Adagio de la Rosa de La bella durmiente del bosque, en versión coreográfica de Alicia Alonso, en la cual el rol de la princesa Aurora lo asumirá Chavela Riera, en tanto los príncipes serán encarnados por Adrián Sánchez, Darío Hernández, Cosme Tablada y Alejandro Olivera.

Destacan también en el programa de la cita, las presentaciones de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba y el ballet de la televisión cubana, la música de Mayco D'Alma y Leo Vera, así como los presentadores de los diferentes momentos de la velada Marino Luzardo, Rosalía Arnáez, Carlos Enrique Almirante y Edith Mazola.

Para la ocasión llegará desde España la sobrina de la vedette Cristina Fornés, quien declamará el poema Tiempo, de Renato Leduc, muchas veces escuchado en la voz de esta artista considerada por especialistas y el público a nivel mundial como una diva capaz de rendir a sus pies a una serpiente y hacer de cada papel un personaje único a su medida.

Según declaró De la Rosa en conferencia de prensa, Rosita estará presente en la celebración y desde ya se alista para presenciar la gala homenaje en lo que será su última presentación de este tipo en público debido a problemas de salud.

De la mano de José Antonio Jiménez llegará a la cita el documental Dos hermanas hermosas, el cual narra la historia de Fornés y su hermana más pequeña, Elizabeth (hija de su padre biológico Santiago Palet) después de 85 años, en Miami, Estados Unidos.

Los más famosos actores y actrices de su época y de generaciones más jóvenes dan cuenta del talento de Rosita, entre ellos destacan los argentinos Hugo del Carril, Luis Sandrini y Libertad Lamarque; los cubanos Rita Montaner, Maruja González, Bola de Nieve, Benny Moré, María de los Ángeles Santana, Esther Borja, Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats, Adolfo Guzmán, entre muchos.

Fornés llevó su carisma y profesionalidad a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, ostenta el premio de Honor al Mérito, de México, y las distinciones cubanas por la Cultura y el Premio Nacional de Teatro.

De su filmografía resaltan cintas como Una aventura peligrosa, Romance musical, El deseo, Se acabaron las mujeres, La carne manda, Del can can al mambo, Piel canela, No me olvides Nunca, Se permuta y Hoy como ayer.

Una gran parte de la vida y obra de la vedette ha sido recogida en el libro autobiográfico Rosita Fornés, escrito por Evelio Mora, y en el documental Rosita Fornés, mis tres vidas, producido por Jiménez y dirigido por Luis Orlando Deulofeu.