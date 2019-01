Tarea Vida y su enfrentamiento al cambio climático

Para el año 2050 se espera que la superficie de la Mayor de las Antillas sumergida, de forma permanente, sea del 2,3 por ciento del territorio nacional, pues hoy cerca de 570 asentamientos y más de 260 fuentes de abasto de agua son vulnerables por intrusión marina, y el 85 por ciento de las playas arenosas del país presentan indicios de erosión.

Lo anterior bien que podría ser el contexto de la adaptación cinematográfica de una catástrofe, o la trama de una novela que lleve el signo de Apocalipsis; sin embargo, no deja de ser la realidad con la que conviven millones de cubanos, sin mayores sobresaltos.

Al parecer, los residentes en la nación caribeña se preocupan más por cuestiones del día a día; y por un momento olvidan que hablar sobre medio ambiente hoy, más que moda, es necesidad, y que los avances de la Tarea Vida, plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático, deben seguirse de cerca.

Precisamente para ello compareció Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en la reciente IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en que aseguró que a 18 meses de la implementación de esa estrategia se ha avanzado en la identificación de las zonas vulnerables y se emprenden acciones.

De acuerdo con la titular, el programa de acción no es rígido y se adapta a las necesidades del momento; hasta la actualidad, se han terminado más de 100 estudios sobre vulnerabilidades y riesgos, se han presentado resultados de proyectos científicos y existen unas 15 zonas priorizadas.

Entre los principales avances en el 2018 se encuentran la conformación de un mapa sobre los tipos de costas, la conclusión del estudio base de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), el vertimiento de miles de metros cúbicos de arena para la recuperación de dunas y playas, y el diseño de zonas de baño y exposición solar.

También el CITMA trabajó en la creación de un mapa de alerta sobre el ascenso del nivel medio del mar debido al cambio climático y ha realizado experimentos con vistas a la recuperación de los arrecifes de coral, por su condición de barreras de protección.

Durante el año que concluyó se presentaron las medidas que deben adoptarse por los distintos organismos en aras de atenuar las vulnerabilidades. Un ejemplo de ello, el de Agricultura, ha desarrollado polígonos en las áreas priorizadas y ha mejorado el riego, drenaje y abasto de agua.

Según Pérez Montoya ha sido significativo el monitoreo, vigilancia y alerta temprana que realiza el Instituto de Meteorología, a partir de la evaluación del estado y calidad de las zonas costeras, las aguas, la salud humana, animal y vegetal y hace predicciones sobre sequías.

Durante el 2018 se trabajó además, en un proyecto para instalar en 2019 una estación meteorológica integral en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) con vistas a medir indicadores hidrometeorológicos, sismológicos y radiológicos, y para la alerta temprana.

Resulta evidente la prioridad que recibe la Tarea Vida por el gobierno de la Isla, pues sus avances y dificultades son supervisados constantemente por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y como parte del Plan de la Economía para el 2019, se destinaron 945 millones 514 mil 769 pesos al financiamiento de la iniciativa.

No obstante, de acuerdo con la ministra, hay aspectos que influyen negativamente en el desarrollo de la Tarea, como la poca uniformidad en las respuestas en todos los sectores y territorios, el vacío de conocimiento científico a nivel local, el hecho de que la información no siempre llega de manera oportuna y de que muchas de las medidas tienen carácter reactivo, no preventivo, o están formuladas para el corto plazo.