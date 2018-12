Autoabastecimiento de productos agrícolas: “No se trata de llegar a cifras, hay que hacer sostenible el programa”

Presidencia de la Comisión Agroalimentaria del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional. / Foto: Cubadebate.

Sacarle los mejores frutos a las tierras cubanas, producir al máximo y surtir los mercados con productos de calidad —en el menor tiempo posible— es una prioridad inaplazable para el país. Razón por la cual, la dirección del Gobierno en Cuba le ha exigido al Ministerio de la Agricultura (MINAG) la implementación eficiente y sostenible de un programa integral para lograr que “lo que se coseche llegue directamente a la mesa”.

Ante el primer vicepresidente del Consejo de Estados y de Ministros, diputado Salvador Valdés Mesa, la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular analizó hoy los resultados del control y fiscalización realizado por los diputados al autoabastecimiento municipal de productos agrícolas en todas las provincias del país, como mandato del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la actual Legislatura.

El tema a debate no es nuevo, muchas veces se ha intentado lograr que las viandas, las hortalizas, los granos y las frutas estén al alcance de todos los cubanos, “pero por diferentes causas nunca se ha materializado este objetivo, que es complejo, pues se requiere además de recursos materiales y financieros, organización, voluntad, inteligencia y el entendimiento de todos los participantes, unido a la integralidad en los análisis para planificar de manera local una producción continua, diversificada, con calidad y suficiente para satisfacer las necesidades de la población”, reconoció la diputada Yanisbel Sánchez Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión, al presentar el informe que debatieron los parlamentarios esta mañana de domingo.

La directora general del Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical aseguró que la Agricultura como sistema se encuentra en mejores condiciones que en otros momentos para lograr concretar y enfrentar el reto que significa alcanzar el autoabastecimiento de los diferentes municipios del país, que son “la estructura más importante donde están las cooperativas y los productores, que aseguran la producción, el rendimiento y la sostenibilidad”.

Durante los meses de agosto y septiembre, los parlamentarios de la Comisión Agroalimentaria visitaron un total de 373 entidades vinculadas al programa e intercambiaron con 2 mil 978 personas, entre ellos cuadros, trabajadores, cooperativistas, campesinos y consumidores.

El informe resaltó que “en esta importante tarea están involucradas todas las estructuras de gobierno en los municipios y las provincias”. Además reconoció que en la implementación del programa se ha trabajado en la planificación a corto, mediano y largo plazo de las siembras y la producción para ese destino, a la vez que identificó las principales deficiencias y resultados.

Dificultades identificadas por los diputados:

Las áreas existentes de yuca y plátano, viandas que brindan sostenibilidad al programa, tienen un déficit de 107 mil 745 hectáreas y 61 mil 303 hectáreas, respectivamente, partiendo de la premisa de asegurar las 13,42 hectáreas de ambos cultivos por cada mil habitantes.

Los rendimientos agrícolas que se logran no superan las 9,2 toneladas por hectáreas en la yuca y 11, 3 toneladas por hectárea en el plátano, mostrando un déficit en correspondencia con la media estimada por el MINAG de 4,8 y 4,7 toneladas por hectáreas, respectivamente.

La producción de hortalizas mediante tecnologías intensivas cuenta con un área en explotación de 8 mil 23 hectáreas, mostrando un percápita de 7 metros cuadrados por cada mil habitantes, las provincias de La Habana, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud están por debajo de la media nacional y este último solo alcanza 3 metros cuadrados por cada mil habitantes.

El MINAG ha proyectado un incremento 2 mil 157 hectáreas para el año próximo, no obstante, con esa proyección solo se lograría 9,1 metros cuadrados por cada mil habitantes, mostrando un déficit de 0,9 para alcanzar los 10 metros cuadrados, que es lo indicado por la Dirección Superior del Gobierno.

Los rendimientos agrícolas que se alcanzan en las diferentes tecnologías (organopónicos, cultivos semiprotegidos y huertos intensivos) no superan los 12 kilogramo por metro cuadrado al año, mostrando un déficit de 4 kilogramo por metro cuadrado al año.

Los surtidos con más inestabilidad en su presencia en la red minorista y por lógica los de mayor déficit en los percápita definidos, son las hortalizas y las frutas.

A pesar de haber adoptados medidas concretas por la Dirección del MINAG, en función de ampliar la producción y multiplicación acelerada de semillas con potencial genético, aún persisten déficit de este valioso insumo.

Aún no se explotan a plena capacidad las potencialidades existentes en los territorios para la producción de bioproductos, en función de asegurar la protección fitosanitaria y nutricional de los cultivos.

Tampoco son explotadas en su total magnitud, las capacidades de la tracción animal en las labores de atenciones culturales, así como en el transporte de insumos y de las cosechas.

Por las potencialidades productivas y las condiciones que poseen la mayoría de las unidades productoras cañeras, así como el impacto que pueden aportar en las comunidades y bateyes donde se encuentran enclavadas, es necesario recuperar con medidas concretas el deterioro que muestran un número importante de ellas, en la actividad agrícola no cañera.

La provincia de Pinar del Rio, a pesar de tener potencialidades agrícolas merece un análisis priorizado, ya que los niveles de oferta percápita que alcanzan están por debajo de la media del país y esta se asegura en gran medida con envíos de la Unión de Acopio.

En todas las provincias se conoció que aún persisten incumplimientos en las cifras contratadas de productos agrícolas contra ese destino, por parte de varias unidades productivas, sin que medie el análisis sistemático y oportuno en sus asambleas generales, con el objetivo de buscarle solución a las causas que lo generan y estas actividades no siempre cuentan con la presencia de los directivos principales de las empresas y UEB, lo que demuestra falta de vinculación con la base.

Persisten las insatisfacciones de los consumidores por la no correspondencia de la calidad de los productos que se ofertan con sus precios, la poca sistematicidad de las administraciones de las unidades comercializadoras de estar actualizando las calidades en la medida que esta se va deteriorando, violando las normas de protección al consumidor.

Es importante resaltar que, en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, han existido momentos en que se ha paralizado la compra a los productores del plátano burro principalmente, ante picos de producciones, cuestión que puede convertirse en desaliento para los productores y provocar indisciplina en la comercialización.

Resultados del programa de autoabastecimiento:

El país comercializó 84 mil 559, 9 toneladas de productos agrícolas, de un plan de 154 mil 190, 8 toneladas, que representan 16,5 libras percápita (sin incluir las 2 libras de papa).

Las provincias de Pinar del Rio. 13,1 libras percápita; Villa Clara 13,7 libras percápita; Ciego de Ávila 11,7 libras percápita libras percápita y Camagüey 7,0 libras percápita, se encuentran por debajo de la media nacional.

Existen un total de 71 municipios, que están por debajo de la percápita media que alcanzaron sus respectivas provincias, mostrando que no existe una equidad en la distribución que se realiza por los balancistas del programa.

La Habana en su condición de capital y la característica que los mayores volúmenes se reciben de envíos provenientes de otros territorios, requiere de prioridad, Acopio con producciones sólo de Ciego de Ávila cumple al 114%, Artemisa al 62%; Mayabeque al 79% y La Habana con sus producciones al 44%.

Las cuentas por pagar vencidas que acumula la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios de La Habana con los principales suministradores mayoristas impacta directamente con los niveles de suministros que de manera estable debe recibir. Hasta el cierre de octubre la situación es la siguiente: A las empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal de Artemisa la deuda asciende a 10 millones 313 mil 70 pesos, mientras que con las empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal de Mayabeque, la situación es más crítica ya que la suma es de 42 millones 123 mil 574 pesos.

Aunque se pudieron apreciar discretos avances en este programa, los elementos aportados en estas valoraciones, muestran aún insatisfacciones de los consumidores, provocado en lo fundamental por las bajas ofertas de hortalizas y frutas principalmente, inestabilidad en la diversidad de surtidos, precios que no se corresponde con la calidad del producto, así como la confiabilidad de los medios de pesaje, estos criterios fueron brindados por la población en el intercambio con los diputados, durante el trabajo realizado.

Aumentar la producción, bajar los precios y llevar a la población una comida sana

Sergio Rodríguez, uno de los diputados por Villa Clara se refirió en su intervención a la importancia de los clones en la producción de viandas. “Si hubiésemos intentado hacer un programa en el ‘85 -dijo- no hubiese sido posible porque no estaban las condiciones científicas creadas y no se podía tener una estrategia clonal. Con un trabajo sostenido hemos logrado clones de los cuales se ha obtenido yuca todos los meses, boniato, hemos incorporado al plátano vianda también tres nuevos clones”.

“Este es un programa que llegó para quedarse. Siempre he dicho que es muy fácil producir un quintal un día del mes, lo difícil es producir libras todos los días. No nos podemos olvidar que es un país amenazado por huracanes e intensas sequías por tanto debemos profundizar en la diversificación de cultivos y la planificación acertada, programarnos. A mi modo de ver, estamos en las mejores condiciones para que este programa se estabilice”, expresó Rodríguez.

Por su parte, la diputada Alicia Fernández, de Mayabeque, reconoció que existe un sistema de trabajo en la base y alertó sobre un tema el cual, según su opinión, se debe profundizar más y es la red minorista. En este sentido destacó que “tenemos que trabajar de conjunto para que a cada habitante les pueda llegar esas 30 libras percápita de las que se están hablando”.

Respecto al transporte de los productos alimentarios, la diputada granmense, Yaquelin Puebla expresó que ha habido una mejora en la provincia. “En las montañas tenemos grandes cultivos y se ha hecho menos engorroso durante este año el traslado de los alimentos hasta las unidades de Acopio. En cuanto al polo productivo de Cauto Cristo, hubo una voluntad por parte de todas las autoridades del gobierno pertinentes, de que esta cooperativa tuviera más de 200 hectáreas sembradas y cientos de cooperativistas, para fortalecer el envío al Holguín y al sector del turismo”.

Puebla también se refirió a una dificultad casi punto común en todo el país en lo referido al riego. De acuerdo con este planteamiento, uno de los diputados por Holguín expresó que no existe un proyecto agronómico específico, directo al productor en cuanto al riego. “Vemos una falta de capacitación sobre el riego, sus normas, los pronósticos, es una cuestión que debemos priorizar a partir de que el riego te asegura esa producción”.

Asimismo, se debatió en otra de las intervenciones la importancia que se le debe dar, aún más, al uso de los clones y la optimización del sistema de riego como alternativas novedosas y factibles para aumentar la producción y por consiguiente bajar los precios y llevar a la población una comida sana.

Por otra parte, Euris Pérez, por Camagüey resaltó que la mayor fortaleza de este programa de autoabastecimiento es la conciencia desde la base “de que hay que producir para poder comer en ese lugar. Los números van demostrando que vamos creciendo. Se consolidan los polos productivos, que, aunque no tienen todos los requerimientos materiales para producir, estos respaldan las metas que nos estamos proponiendo. La debilidad: nos falta el eslabón de la junta directiva hasta el último campesino, hace falta que el compromiso llegue más a cada uno de los productores. El programa se conoce, pero hay que llegarle al productor individual y esa es una tarea que nos toca a nosotros”.

En su intervención, el diputado artemiseño Jorge Luis Torres Tenemos alertó que “hay que hacer sostenible el programa. No solo se trata de llegar a cifras; para esto hay que producir más, pensando en que cada territorio tiene que ser capaz de autoabastecerse. Al pueblo lo que le interesa es que le llegue la comida”.

Ministro de la Agricultura: “No podemos equivocarnos”

El Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, intervino en el análisis para identificar críticamente las debilidades del programa, que “tiene bien diseñado sus premisas, objetivos y metas”, pero necesita responder a las exigencias que la población nos va planteando para cumplir con ellas.

“El tema de las 30 libras fue muy polémico, de dónde salió esa cifra nos preguntaron, pues de un estudio nutricional realizado por institutos de investigación del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

“¿Por qué hay que pesar y facturar la producción?, decían otros. Porque no podemos equivocarnos, al pueblo hay que venderle productos de calidad y hay que tener un control sobre eso. La prioridad son los mercados estatales que protege más a la población, donde existen precios que pueden ser controlados, donde hay un sistema de facturación implementado”, explicó.

El titular respondió una pregunta recurrente entre cubanos: “¿para qué se plantean metas a las que nunca llegan? Pues hay que estudiar estructuras de cultivos en las campañas de frío y primavera que nos permitan cumplirlas, hay que tener en cuenta la planificación. Es preciso identificar cómo tenemos que sembrar, y con la variedad necesaria, que nos permita erradicar esta debilidad”.

A base de plaguicidas y fertilizantes este programa no va a ser sostenible, alertó el ministro, porque el país no puede importar más que el 30 al 35 por ciento que hoy garantiza, hay que complementar con el uso de bioproductos. Tenemos centros de investigación muy prestigiosos y estamos construyendo plantas industriales que nos convertirán en un país de avanzada es este tema. Entonces debemos que ser los primeros en usarlos.

“Hay que sembrar yuca y malanga son productos resistentes, aunque de ciclo largo, le gustan a la población y son muy rentables”, convidó Rodríguez.

Asimismo hay que recuperar la producción agropecuaria de las cooperativas cañeras, para su autoabastecimiento y porque tenemos municipios que la comida del pueblo depende de ellas, aseguró. “Por ejemplo, si en Esmeralda (Camagüey) no nos ponemos para eso, nunca se llegará a las 30 libras promedio por personas al mes”, ilustró.

Gustavo Rodríguez insistió en que si bien existe la concepción de hacer con lo que tenemos, es necesario invertir en los polos productivos agrícolas en la medida que exista la disponibilidad financiera, “como lo hemos hecho con el sistema de Acopio y su modernización, para sacarle los beneficios a los productos y que lleguen con mayor calidad, en bolsas plásticas, en trocitos, para acercarnos a las exigencias del mercado”.

Apeló a trabajar para lograr una contratación superior, “hay que contratarlo todo menos el autoabastecimiento, extendimos la fecha límite para hacerlo hasta el 31 de diciembre en pos de la calidad, la exigencia y el control del proceso. Hay que transformar la comercialización”.

La contratación económica para el año 2019, tiene implícita dentro de sus directivas, la concreción de las responsabilidades por cada base productiva y de las entidades comercializadoras, la definición con objetividad de las cifras que respaldan las demandas destinadas al balance del programa.

Valdés Mesa: “Tenemos que proteger a los productores, pagarles y hacerlo rápido”

Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se refirió al apoyo expreso de la dirección del Gobierno y el Partido al tema del autoabastecimiento y a la Agricultura en general.

“Tenemos la responsabilidad como Gobierno de atender la Agricultura y su encargo”, dijo Valdés Mesa. “Nos hemos reunidos con los presidentes provinciales y municipales del Poder Popular, mes tras mes y puesto de acuerdo con la Asamblea Nacional sobre este programa”. Destacó la importancia del control popular y su concreción la base, en el municipio, estructura que es vital potenciar..

Asimismo identificó la capacitación como una debilidad y dijo: “Hay que hacer un esfuerzo mayor en la necesidad de preparar los principios en los que se sustenta el programa, ver bien la estructura que tenemos para la producción, la política de precios, la logística, los abastecimientos, pero también es muy importante lo relacionado con la capacitación, hay que preparar a la gente para que se sepa cuál es la misión y la función que deben cumplir con especificidad”.

Sobre la voluntad y las acciones del Gobierno en la destinación de recursos para el desarrollo de la Agricultura, el Vicepresidente argumentó que aun sobre las fuertes tensiones de carácter financiero, se aprobará un presupuesto para la Agricultura.

“En el Consejo de Ministros siempre hemos tocado el tema de la sustitución de importaciones y en esto interviene la Agricultura como la de mayor impacto, donde los gastos de la compra de alimentos son muy altos, sobre todo en granos, en cereales”, explicó Salvador Valdés como referencia a la importancia de continuar apoyando programas como estos de autoabastecimiento si se emplean los recursos con tino y se utiliza la ciencia como el acertado caso de los alimentos clonados.

Sobre el reforzamiento técnico, el Vicepresidente informó que el Estado continuará adquiriendo maquinarias muy necesarias si se desea lograr eficiencia productiva. Destacó así un recién firmado contrato con Biolorrusia, con la cual se han obtenido miles de motores para los riegos.

De acuerdo con esto, argumentó que “no podemos detener el proceso de industrialización, para un mejor aprovechamiento de los que producimos. Vamos a asegurar el paquete tecnológico para los cultivos protegidos (papa, café, arroz, etc) Tenemos que crecer en los rendimientos agrícolas” .

Valdés Mesa ratificó la disposición del Estado en el apoyo de este sector y resaltó que “a partir de una indicación del presidente Miguel Díaz-Canel, debemos incorporar en el programa la proteína animal a la que vamos a incorporar cinco libras, para ir haciendo más integral el programa de autoabastecimiento”.

También se refirió a la situación de Acopio que no se encuentra en un estado favorable en todos los municipios de la Isla. “Se perdió la cultura de Acopio y hay que recuperar sus bases de almacenes, puntos, hasta llegar a la red minorista de comercialización y que la población tenga acceso”.

“En Mayabeque, por ejemplo, no existe Acopio, y los llamados carretilleros se apoderaron de la distribución de los productos agrícolas, esto fue una deficiencia por lo que estamos trabajando en recuperarnos en ese sentido. Hay que entender que Acopio protege a la población”.

Otras de las cuestiones que destacó es que hay que profundizar más es en la contratación, “hasta que no tengamos un por ciento elevado de contratación en las unidades de Acopio no estaremos satisfechos. Vamos a respetar el autoconsumo de los campesinos pero tenemos que hacer un trabajo mayor en la contratación”.

En este sentido enfatizó en la necesidad de acabar de eliminar los impagos que tantos malestares ocasionan a los productores. “Tenemos que proteger a los productores, pagarles y hacerlo rápido, no podemos pasarnos tres meses sin hacerlo, ni tan siquiera 30 días”, concluyó.