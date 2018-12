Turismo cubano, frente a su presente y futuro

Ya en plena temporada alta y con muy poco tiempo para despedir el 2018, el turismo se ha enfilado a batir metas en el futuro calendario, que adeuda del presente.

Otra vez la cota de los cinco millones de turistas se volvió esquiva para el cierre del año en curso, cuando las máximas autoridades del rubro han confirmado que se concluirá con unos cuatro millones 750 mil viajeros, para un 1,3 por ciento de alza frente a la idéntica etapa precedente y el 95 por ciento de lo previsto.

Aunque llegaron nuevas líneas de cruceros, se sumaron otras aerolíneas y aumentaron las acciones promocionales fuera de fronteras, la industria del ocio doméstica tiene frente así el valladar del bloqueo, que priva al país y a todos sus ramos, sin excepción, de óptimas posibilidades para expandirse.

El reconocido como principal obstáculo para el desarrollo de la nación, también posee en su mirilla a la industria sin chimeneas, por ende constituye una de las causas de los descensos en los flujos de arribos de clientes.

Pese al aumento respecto al 2017, el propio titular del rubro, Manuel Marrero, reflexionó recién que se hubiese podido cumplir lo planificado, de no haber aprobado el Gobierno estadounidense, desde finales de la mencionada fecha, un paquete de medidas restringiendo los viajes de sus ciudadanos a la Isla.

También influyó- insistió la misma fuente- una campaña mediática que puso en duda nuestra capacidad de recuperación de los daños provocados por el huracán Irma.

Ello es suficiente para habernos cortado las alas, pues- como hemos insistido en comentarios anteriores- privarnos de nuestro mercado natural, nos hace insistir en los de larga distancia y nos pone en desventaja frente a la competencia, que sí disfrutan de las visitas de sus nacionales (los de La Unión, me refiero), que se mueven en masas y suelen ser gastadores, dos aspectos que distinguen a la esfera.

Así las cosas, Canadá se mantiene en su posición como principal mercado, seguido por EE.UU., Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, México y España, todos con números negativos; con la sola excepción de la nación azteca, cuyo incremento asciende a un 23 por ciento.

Indicadores positivos, por su parte, en los ingresos por turista, el índice de repitencia y mejoras en la calidad del producto y los servicios son avales, que dan la bienvenida desde ya al 2019, cuando el Ministerio de Turismo (MINTUR) aspira a recibir a cinco millones 100 mil vacacionistas, para un 7,4 por ciento de incremento; así como elevaciones en los acápites del índice de ocupación y el logro de exportaciones por valor superior a los dos mil 774 millones de pesos.

Los 12 meses por llegar auguran ser muy importantes- y no solo para el giro-, aunque en éste en particular, La Habana arribará a su medio milenio de fundada y se verá reforzada como un destino vital, no en balde es la capital de todos los cubanos, por lo cual se le ha dedicado la venidera Feria de Turismo (FITUCUBA), en mayo entrante.

Con más de 80 mil trabajadores en la actividad y unas 69 mil 514 habitaciones, el 76 por ciento de categoría de cuatro y cinco estrellas, el turismo cubano se sabe retado por su presente y futuro, en su condición de sector estratégico.