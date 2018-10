Incrementarán cuantía mínima de las jubilaciones y monto de la asistencia social a partir de noviembre

Para Cuba la dinámica demográfica es hoy un gran reto. La tendencia es que decrezcan las personas laboralmente activas y que sean más las que superan los 60 años. Desde el triunfo de la Revolución, el Estado garantiza la protección a todos los ciudadanos mediante el Sistema de Seguridad Social. Este comprende un régimen general, regímenes especiales y un régimen de Asistencia Social.

A partir del primero de noviembre del año en curso se incrementarán las prestaciones monetarias a los núcleos familiares protegidos por la asistencia social y se establecerá en 242 pesos la pensión mínima de la seguridad social por concepto de jubilación, informó en conferencia de prensa Yusimí Campos Suárez, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“La medida aplicada constituye un anticipo parcial a la que se deben realizar para organizar los salarios, las pensiones y las prestaciones de la asistencia social en el país, bajo el principio de no dejar desamparado a ningún ciudadano y priorizar con las medidas que se adopten a las familias o personas con menos ingresos”, aseguró.

En este sentido informó que se ha decidido incrementar en 70 pesos las prestaciones monetarias de los núcleos familiares protegidos por la asistencia social y establecer en 242 pesos la pensión mínima de la seguridad social por concepto de jubilación.

El aumento en la asistencia social favorece a 99 mil 114 núcleos familiares que abarcan a 157 mil 791 personas, entre tanto la seguridad social beneficia a 445 mil 748 personas jubiladas protegidas por el régimen general de seguridad social que perciben pensiones inferiores a 242 pesos.

Con anterioridad la cuantía mínima de las jubilaciones en el país era de 200 pesos.

El estado cubano erogará 313 millones 321 554 pesos para implementar esta nueva medida.

Por su parte Yamina Peña Fournier, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS), explicó que el incremento de la “jubilación” se hará efectivo a partir del 1ro de noviembre “aunque las personas lo verán en el cobro que hagan en diciembre pues la inmensa mayoría de los pensionados ya cobraron el mes de noviembre”, explicó.

“A partir del 14 de noviembre en los correos, y del 21 de ese mismo mes en el resto de las agencias pagadoras, el jubilado recibirá el nuevo monto más la diferencia del mes anterior”, puntualizó.

En el caso de los beneficiarios que cobran por la tarjeta magnética se les realizará la transacción de manera automática. Los pensionados que estén hospitalizados, en hogares de ancianos o fuera del país podrán enviar a la persona autorizada a las oficinas correspondientes a recoger “la chequera”.

La directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social dijo además que ya se han realizado todas las coordinaciones con los bancos y los correos para asegurar esta actividad.

A modo de ejemplo se dijo que si una persona cobraba 200 pesos por jubilación se le agregará 42 bajo la nueva iniciativa; entre tanto, si lo que percibía eran 220 pesos el monto a elevar es de 22 pesos.

Entre tanto según detalló Belkis Delgado Cáceres, Directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se acogen al incremento de la asistencia social los núcleos familiares que reciben prestaciones monetarias temporales y excepcionales de la asistencia social.

“La cuantía de 70 pesos (destinada a la seguridad social) se le agrega a la que hasta ahora ha recibido el núcleo familiar. El pago se realizará en el mes de noviembre a partir de una lista nominal, electrónica y certificada que las direcciones de trabajo entregarán a las unidades de correo”.

Para adoptar esta medida, Lourdes Rodríguez Ruiz, del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que se tuvo en cuenta el ordenamiento que en materia salarial y de asistencia social se ha diseñado por nuestro país.

“El presupuesto del estado cubano respaldará los gastos que representan este beneficio durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, así como las cifras a incrementar en el presupuesto de 2019. Se encuentran asegurados los financiamientos en cada uno de los órganos donde se presta la asistencia social”, recalcó.

Acotó que los gastos podrán ejecutarse gracias al análisis que por redistribución de recursos tiene el presupuesto del estado, y aunque este último elemento es deficitario esta medida tiene gran importancia e impacto para la población.

El presupuesto pactado para el 2018 asciende a unos 57 mil 200 millones de pesos en ingresos, lo que representa un crecimiento de un 4 % en cuanto al comportamiento estimado el pasado año.

Como establece la Ley de Seguridad Social, el Estado garantiza la protección adecuada al trabajador, a su familia y a la población en general, mediante el Sistema de Seguridad Social, que comprende un régimen de seguridad social y un régimen de asistencia social.

El primero ofrece protección al trabajador en los casos de enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez y vejez y, en caso de muerte del trabajador, protege a su familia.

Por su parte, el régimen de asistencia social protege especialmente a los ancianos; a las personas no aptas para trabajar; y, en general, a todas aquellas personas cuyas necesidades esenciales no estén aseguradas o que, por sus condiciones de vida o de salud, requieran protección y no puedan solucionar sus dificultades sin ayuda de la sociedad.