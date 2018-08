Funcionó la 3G y la noticia se esparció por Cuba

Una persona comentó que otra le había dicho que se estaban conectando gratis a internet por los datos móviles. Después de tanto anuncio, sin dudas esa era una de las noticias más esperadas en el ámbito de las tecnologías en la Isla.

Pero no era un cuento. Dos llamadas telefónicas más me lo confirmaron, así que probé. Y me conecté. Y vi como mis amigos también lo hacían y por un momento, entre todos, buscamos la forma de hacer nuestra esa conexión.

Las reacciones de los usuarios fueron diversas. Algunos no supieron qué hacer después de esperar tanto ese momento, otros se pusieron nerviosos y en vez de conectarse a los datos encendían la wifi como parte de la costumbre.

La esperada noticia de la conexión a internet llegó como parte de una prueba que realiza la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) para todos los clientes de la telefonía móvil prepago.

Esta y otras pruebas permiten evaluar las capacidades disponibles y las diferentes experiencias de uso, logradas en correspondencia con las características de la red de acceso presentes en el momento y lugar de la conexión, con el fin de realizar algunos ajustes. De ser necesario se realizarán otras pruebas en los días sucesivos, informó en un comunicado la entidad.

En el caso de este martes, la prueba tuvo un alcance nacional y según reportes de usuarios, la velocidad de navegación osciló en diferentes momentos del día pero se mantenía en los 500 kb/s promedio.

La fecha de inicio del servicio, así como sus tarifas y otros detalles de interés, serán informados a través de los medios de comunicación y canales oficiales de la empresa, explica la nota.

Sin embargo, la puesta en marcha de este tipo de prueba apunta a la probable cercanía del comienzo de la internet móvil en Cuba.