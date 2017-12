Fidel, sin fechas y sin apellidos

La lápida de mármol advierte que ahí está Fidel, y para ello prescinde de fechas y apellidos. El monolito de 43 toneladas de peso, que simula un grano de maíz, guarda en su centro las cenizas del Comandante en Jefe desde hace un año.

Pedro Manuel Tejera Scull, profesor de Marxismo e Historia en la Universidad de Oriente y quien desde junio dirige el cementerio de Santa Ifigenia, tiene la inmensa responsabilidad de velar por la custodia del héroe tras su paso a la inmortalidad. Según confiesa, nada en el complejo monumental es obra del azar, sino que cada detalle lleva implícito un significado.



“Solo se leen cinco letras en la lápida: FIDEL. No tiene año de nacimiento ni de defunción, porque el Comandante es eterno; ni apellidos, que es típico de las bóvedas, ya que él no pertenece a nadie en particular, sino al universo. “El monolito se extrajo de las montañas de La Gran Piedra, en el origen del río Carpintero.



El banco que está frente a él y en el cual se depositan las ofrendas florales, tiene la particularidad de que fue hecho con la misma piedra, pulida, por supuesto, del bloque. Ahí solamente tienen acceso los familiares y sus invitados”. La monumental piedra está rodeada por plantas que mantienen el color verde todo el año, y 19 columnas unidas por una cadena en marcan su perímetro.



“Ello simboliza la unidad de los revolucionarios cubanos. Una de las columnas representa a Las Marianas, primera organización militar femenina que tuvo el Ejército Rebelde, y sobre cada soporte hay un semicírculo como alegoría a la Revolución. “Por delante del monumento hay piedras de río, las de la izquierda, representan al de La Plata, que fue el primer combate victorioso del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, y el resto, al río Uvero, sede del enfrentamiento que marcó la mayoría de edad de la guerrilla”.



A la derecha del monolito se encuentra el principal legado de Fidel a los progresistas de Cuba y el mundo, el concepto de Revolución, y sobre este aparecen los únicos grados que obtuvo: los de Comandante en Jefe. La pirámide trunca que contiene el concepto se ubica al frente del panteón de los internacionalistas, “para representar el vínculo de Fidel con la lucha en otros países, y también simboliza el pensamiento martiano de que “Patria es humanidad”. “Hay restos de 83 internacionalistas en dicho panteón.



Un poco a la izquierda y detrás del monolito, se encuentra el sepulcro de los caídos el 26 de julio, empezando por Frank País, que queda en la parte superior izquierda mirando a Fidel de frente, y otros tres revolucionarios que, aunque no murieron en las acciones de ese día, pidieron estar ahí. “Del otro lado, el panteón tiene a los caídos en la insurgencia, entre 1953 y 1958, pero no se hallan todos pues algunas familias declinaron que sus restos fueran extraídos de las bóvedas parentales”.



Detrás del monolito, se distingue una pirámide de mármol blanco que sobrepasa la altura del monumento. En ella se encuentran incrustadas en una tarja las “palabras pronunciadas por Fidel en el presidio en la entonces Isla de Pinos, en las cuales señala que algún día, en la victoria, se andarían los campos del indómito Oriente, se recogerían los huesos de los caídos, y se reunirían en una gran tumba al lado del Apóstol”. Santa Ifigenia, lugar sagrado denominado por algunos como “el Altar de la Patria”, posee el privilegio de albergar junto a los de Fidel los restos de Mariana Grajales, Carlos Manuel de Céspedes y José Martí.



Desde las siete de la mañana y hasta las cinco de la tarde, cada 30 minutos, se realiza una ceremonia de homenaje a los héroes que paraliza los recorridos en el cementerio. “Dos jóvenes cuidan a Mariana, dos a Carlos Manuel, dos a Martí, y uno al Comandante en Jefe”. Además de este culto, se le ponen “flores diariamente a todos los monumentos, desde los primeros hasta el que se encuentre al final. Tenemos una rutina de cambio de estas en la madrugada, y a las seis am, ya todos los mártires cuentan con flores frescas.



“El cementerio Santa Ifigenia se ha convertido en destino de peregrinación para los revolucionarios del orbe. El área especial concebida para Fidel da mayor prestigio al campo santo, y constantemente recibe visitas de la población. Más de medio millón de personas, cubanas o foráneas, han venido a rendir homenaje al Comandante. ¡¿Qué mayor privilegio que trabajar aquí?!”, concluye así el entrevistado.