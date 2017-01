Cuentapropistas declararon más ingresos personales en 2016

Aun cuando persistieron indisciplinas y conductas evasoras, en 2016 los cuentapropistas declararon ingresos brutos por cinco mil 100 millones de pesos en moneda nacional, superior en mil 275 millones de pesos a lo refrendado en el ejercicio fiscal anterior.

Yoandra Cruz, vicejefa primera de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), comentó que ese aumento se logró con la participación de 144 mil 370 trabajadores por cuenta propia, dos mil 247 menos que en la campaña precedente.



No obstante, acotó que el 55 por ciento de los contribuyentes resultó subdeclarante, mientras más de 10 mil fueron omisos, es decir, no presentaron la Declaración Jurada (DJ) correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2015.



Se conoció que las mayores indisciplinas se concentran en las actividades de alimentos, servicios de la construcción y mantenimiento, transporte y arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios.



Yamilé Pérez, jefa de la ONAT, insistió en la necesidad de que las personas declaren bien, sobre todo cuando esos montos van dirigidos al desarrollo de la propia localidad.



Recordó que el contribuyente declara bajo juramento la veracidad de la información que consigna en el documento fiscal, y puede ser sancionado si no la presenta o si plasma en ella datos inexactos, incompletos o fraudulentos.



A partir del próximo lunes comenzará en todo el país la Campaña de DJ y Pago de Tributos 2017, y están convocados al pago del impuesto sobre sus ingresos personales alrededor de 200 mil cubanos, entre ellos 170 mil trabajadores por cuenta propia.



En el ejercicio, que culminará el 29 de abril, continúa vigente el beneficio de una rebaja del cinco por ciento del monto total para quienes paguen sus tributos antes del 28 de febrero, oportunidad que muchos desaprovechan.