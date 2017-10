Relaciones cibernéticas de amistad o de pareja toman auge

Ya no representa algo que haya que estar ocultando, porque utilizar internet para establecer amistades o encontrar pareja ha llegado a estar aceptado como un medio más, en el cual se involucran personas jóvenes, adultas, de mediana edad y hasta quienes frisan los 50 años y más.

Una de las razones argumentadas es la falta de tiempo para socializar, porque en la vida moderna los individuos se ven atrapados por las responsabilidades del trabajo o también de los estudios y les va quedando poco tiempo para relacionarse en el día a día, conocer a otras personas cara a cara.



También se da el caso de otros que son tímidos y prefieren la opción de husmear, indagar, ver qué se les “pega” porque sus relaciones interpersonales no son tan fluidas en la vida diaria. Sin embargo, cuando se trata de un encuentro virtual resultan menos parcos y les fluyen mejor las palabras.



Igualmente, algunos individuos, dígase hombre o mujer, idealizan a personas que no son precisamente de su país de origen, sino de otros alejados y se entusiasman con la idea de la conquista, del surgimiento de un idilio online, sin descartar conocerse en un futuro.



Pero como en todas las acciones de la existencia, deberá tenerse la conciencia de que puede ir muy bien en los encuentros online y hasta llegar a enamorarse, pero igual habrá que considerar los riesgos que supone.



Porque puede ocurrir que esa relación cibernética provoque un tipo grande de dependencia y afecte el tiempo, la privacidad de las personas involucradas o que vayan a apegarse demasiado a esos códigos virtuales dejando a un lado la búsqueda de socializar cara a cara.



No son pocos los que sienten tanta atracción por la vida virtual que llegan a prestar más interés a la pantalla del ordenador, del Smartphone o la tablet que a interesarte por lo que está ocurriendo en el mundo real y hasta descuidan obligaciones de trabajo, de familia o con sus amistades.



Puede ser que ese contacto online exija cada vez más de su pareja cibernética y caiga en situaciones que involucren el aspecto sexual, al querer mostrar o mostrarse con sus partes más íntimas a través de la pantalla del ordenador, del tablet o el móvil.



Igual está el caso de que en realidad esa persona no sea tal como pretende hacer ver, y esté muy lejana de las cualidades que argumenta, porque todo ha sido fomentado a través de la mentira. Y por último queremos referirnos al momento del encuentro, de la cita pactada.



Se dan casos de que cuando se ven no cumplen las expectativas y se derrumban las ilusiones surgidas al calor de lo virtual. Bien sea porque no hay puntos comunes en gustos, proyectos o porque físicamente no agradó. Pero también ha ocurrido que se complementan y llegan a oficializar su relación.



Los estudiosos del tema reconocen que las posibilidades de las relaciones online han generado un cambio conductual, y ya puede afirmarse que existe una era de compromiso digital. Ha ido formando parte esta época y ya no solo es aceptada la búsqueda de pareja en el ámbito de la vida real, como era tradición en otros tiempos, sino que con las nuevas tecnologías también han proliferado nuevas maneras de conquistas amorosas.