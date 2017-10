Cuando pienso en el Che…

Cómo hablar de alguien a quien no conocí y quien en vida y aún después de muerto tuvo seguidores y detractores? ¿Cómo bajar a los héroes del mármol y presentarlos de una manera más humana? Solo conozco una forma: escuchar y leer a quienes sí pudieron compartir y andar con ellos.

Después de indagar acerca de la vida de Ernesto Che Guevara, el criterio de Fidel Castro resume su carácter: “(...) constituyó el caso singular de un hombre rarísimo, en cuanto fue capaz de conjugar en su personalidad, no solo las características de hombre de acción, sino también de hombre de pensamiento, de hombre de inmaculadas virtudes revolucionarias y de extraordinaria sensibilidad humana, unido a un carácter de hierro, a una voluntad de acero, a una tenacidad indomable (...)”.



CHE Y LA REGIÓN MÁS OCCIDENTAL DE VUELTABAJO



Pinar del Río acogió al Che en reiteradas ocasiones. Como jefe militar de la provincia y ministro de Industrias, entre los años 1961 y 1964, el Guerrillero Heroico anduvo la geografía pinareña.



Los archivos de la prensa local evidencian su participación sistemática en actos, conmemoraciones, inauguración de industrias y obras sociales, en reuniones y recorridos por importantes proyectos de la Revolución.



Sin embargo, resulta poco conocido el hecho de que muchos de estos acontecimientos tuvieron como escenario la zona más occidental de Pinar del Río, actual municipio Sandino, lugar donde este hombre dejara una huella perenne en el pueblo.



En el contexto de la invasión mercenaria por Playa Girón y la amenaza de un ataque directo del ejército de Estados Unidos a Cuba, el Che reforzó todas las zonas estratégicas de posibles desem-barcos del enemigo.



Las características del terreno, el aislamiento de la península de Guanahacabibes y la presencia de costas al norte y al sur hicieron que este territorio constituyera prioridad para el Guerrillero Heroico.



Sabía además que por dicho extremo geográfico penetraban aviones de reconocimiento del ejército estadounidense, el cual había construido la base de San Julián con la mayoría de los materiales desembarcados por el puerto de La Fe, por lo que conocía muy bien el espacio aéreo de la región.



Al occidente de Pinar del Río también lo uniría su responsabilidad para encauzar y fiscalizar transformaciones revolucionarias como la Campaña de Alfabetización, la construcción del caserío de La Bajada, el centro de rehabilitación Uvero Quemado y la zona de desarrollo agrario PR-4 de Guane.



A pesar del tiempo transcurrido, algunos de los habitantes de esta región recuerdan con cariño y sano orgullo la oportunidad de conocer a este hombre y compartir con él, aunque fuera apenas por unos instantes.



Anécdotas recogidas en el libro Che en el occidente de Pinar del Río, del historiador sandinense Rolando Lamas Machado, nos acercan a esa etapa.







HOMBRE DE ACCIÓN



En su condición de jefe de batallón en la demarcación más occidental, René González Novales, El Rubio, compartió en varias ocasiones con el Che.



En mayo de 1964 se llevó a cabo la operación contra la red contrarrevolucionaria Frente Unido Occidental (FUO). En ese contexto, González Novales, sin tomar las medidas pertinentes, nombró como jefe de operaciones a Álvaro Prendes, un oficial que cumplía sanción en Uvero Quemado; por esa razón, Bárbaro Camejo, director del centro, se lo informó al Che.



El hecho anterior coincidió con el derribo de un IL-14 de reconocimiento, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por orden del propio Rubio, ante el aviso por microonda de que un avión se había lanzado de picada sobre el faro Roncali y que estaba dando vueltas por la zona sin previa autorización.



“Así sucedió y aproximadamente a las 6:20, el avión volaba bastante pegado al mar echando humo (...) los tripulantes sufrieron algunas lesiones de gravedad, pero no mortales.



“Al tercer día, después de este último incidente, el Che me mandó a buscar (...). Estaba casi seguro de que se trataba del avión derribado, pero me equivoqué. Me presenté respetuosamente con un saludo militar, después se estableció el diálogo: ‘¿Sabes para qué te mandé a buscar? (...). ¿Quién ordenó derribar ese avión?’. ‘Yo Comandante’. ‘Pues muy bien, ojalá que a todos los intrusos les pase lo mismo (...) pero solicité tu presencia por otro asunto. ¿Quién te ordenó darle jefatura a Álvaro Prendes? (...) por haber tomado decisiones indebidas, que conllevaron a hechos desagradables te amonesto (...)”’.



Después de eso, recapitula El Rubio, que con mucho tacto le planteó a Bárbaro Camejo: “Compañero Camejo, manténgase en el centro (Uvero Quemado) (...) pero la parte militar es nuestra”, a lo que me contesta: “Usted se equivoca, yo he pasado escuelas militares, he estado en muchas movilizaciones (...)”. “Le respondí con algo de jocosidad: ‘Pero jefe aquí lo que se necesita son estrategas de recovecos, farallones y diente de perro’.



¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más le insultan,

le traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía

lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos

rara vez se encuentran y cuando se encuentran no se saludan porque no se conocen?

Eduardo Galeano