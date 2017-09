Fidel , fundador de los CDR más presente que nunca

Fidel en el acto CDR. / Foto: Roberto Chile

En el aniversario 57 de los Comités de Defensa de la Revolución Fidel sigue presente en medio del fervor de trabajo en que se encuentran inmersos los cubanos para resarcirse de los daños ante el devastador huracán Irma a su paso por el territorio nacional.

Al recordar la frase de: lo que bien se aprende no se olvida, cada miembro de la mayor organización de masas, tiene bien claro, entre las lecciones del Comandante en Jefe cuando expresó que cada uno de nosotros somos soldados de la Patria, y lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto!, ¡que la idea siga adelante! Y esa es la Revolución.



Tras los destrozos y afectaciones de viviendas, centros laborales, escuelas, industrias, centros culturales, deportivos, recreativos, almacenes, naves, instalaciones eléctricas, de las comunicaciones y otros servicios, el pueblo organizado bajo las orientaciones de los Consejos de Defensa se volcó a las tareas de la recuperación, entre los que desempeñan un importante papel los Comités de Defensa de la Revolución.



Las enseñanzas del máximo líder en cuanto a la unidad del pueblo no se pueden olvidar y como mismo se defendió el cuidado a las personas con medidas preventivas para su protección en casas con mejores condiciones de familiares y amigos, así como a los centros para evacuados, después reinó la solidaridad entre las provincias para ayudar a las más afectadas.



En esa hermosa tarea que tiene como destacados protagonistas a los linieros y especialistas de la empresa eléctrica y telefónica, entre los más golpeados, acudieron los miembros de los CDR en su modesto apoyo para desobstaculizar alguna que otra vía, cortar y apartar ramas de árboles caídos y hasta la humilde vecina con un poco de agua y hasta alguna tacita de café que bien se merecen.



Este aniversario de los CDR con características especiales, se celebrará la fecha, en muchos lugares con actos sencillos entre vecinos y los que tengan condiciones, con recursos propios de la comunidad podrán festejar con la tradicional caldosa y hasta con música si lo desean.



No obstante el espíritu de combate no se detendrá y las fuerzas de la masiva organización en los barrios durante todos estos días continuará dando su aporte en cuanto a la higienización y limpieza de desechos sólidos aún presentes en muchas cuadras y áreas necesitadas del esfuerzo extra que acompañen a las brigadas mixtas organizadas en las localidades afectadas.



De igual forma los CDR como expresión de unidad del pueblo, continuarán dando su aporte en las más diversas tareas como son la vigilancia cederista, los destacamentos Mirando al Mar, las donaciones de sangre, en el combate contra el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.



Desde el 28 de septiembre de 1960, en que Fidel fundó a los Comités de Defensa de la Revolución, mantuvo su contacto directo con la organización y en cada aniversario los recordaba, como lo ha venido haciendo Raúl, quien en el VIII Congreso de los CDR recibió el Premio del Barrio que se le otorgara al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador de la organización, por sus indiscutibles valores en Defensa de la Patria, su lucha por la independencia, soberanía y felicidad de los cubanos.