Los horrores después del asalto

Y el Moncada se bañó de sangre no solo durante el combate sino luego de terminado este. La represalia batistiana ante la determinación de estos jóvenes, no se hizo esperar.

Ni heridos ni prisioneros, esa era la orden, a sangre fría fueron asesinados todos los sobrevivientes que iban capturando. Los inescrupulosos sicarios se ensañaron y vistieron de luto a numerosas familias cubanas.



A continuación, algunos testimonios de los horrores vividos esos días:



Raúl Gómez García, en un intento de ayudar al teniente Feraud de la guarnición del Moncada, quien fue abatido y al negarse los médicos oficiales de atenderlo, trató de conducirlo al hospital, pero una bala se lo impediría, al tambalearse, pero haciendo un esfuerzo intentó llegar, pero otra bala lo sacudió.



Un rato después, cuando Melba y Haydee estaban prisioneras en el piso del Club de los Alistados, a su lado pusieron a un joven brutalmente torturado, a duras penas reconocieron a Raúl. Le habían sacado los dientes, más tarde lo asesinaron a golpes.



Murió recitando los versos de su poema Reclamo del Centenario. Poco antes de morir logró escribir unas letras a su madre: “Caí preso tu hijo”.



Esa tarde apareció su cadáver con un arma para semejar que había muerto combatiendo. Bienvenido Sánchez, enfermero del hospital donde estaban los prisioneros, hizo llegar la nota a la madre, por lo que se supo que no había caído en el asalto, sino que había sido torturado y ametrallado como tantos otros en las mazmorras del Moncada.



Abel Santamaría Cuadrado fue el encargado de tomar el hospital Saturnino Lora, con el objetivo de llevar a los heridos allí y prestarle los primeros auxilios.



Además, colindaba con el cuartel y desde allí se podía apoyar al resto de los revolucionarios.



Al enterarse de que había fallado el plan intentaron retirarse, pero al salir vieron venir un guardia con un arma que disparó y al momento se llenó de policías.



Ya no tenían salida, por lo que el médico y revolucionario Mario Muñoz ideo el plan de vestirse con ropas de enfermos y acostarse en las camas para no ser descubiertos.



Abel fue para una sala de pacientes de la vista y su hermana Haydee le vendó un ojo como si estuviera operado. Cuando los soldados entraron por primera vez no se percataron, pero regresaron después y descubrieron a todos producto a una delación.



Al poco rato cuando pasaron los policías con Abel de regreso, su hermana escucho que le decían “Si te faltaba el ojo de mentirita, ahora te falta de verdad”. Tenía el rostro manchado de sangre.



Cuando Melba y Haydee fueron detenidas, había 20 hombres con ellas, no los volvieron a ver, fueron vilmente asesinados en el Moncada.