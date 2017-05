Concluye proceso de Rendición de Cuenta, pero el diálogo continúa

Pronto finalizará el IV proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores del actual mandato, pues ya se habían efectuado 65 mil 363 reuniones en todo el país, (el 94,9%) según reportes recibidos en la Asamblea Nacional este miércoles.

Cuando concluya el total de 68 mil 886 de esos encuentros, programados hasta el próximo 31 de mayo, en las 12 mil 588 circunscripciones en las que Cuba está dividida se podrá ofrecer un balance general de los resultados; sin embargo, aunque no de manera uniforme en todos los territorios, se puede adelantar ya que en esta ocasión se ha evidenciado una mejor preparación de los delegados, una mayor integración de los principales actores en la comunidad, dirigida a lograr un clima favorable al diálogo entre electores y elegidos.



Esto es en sentido general en todas las provincias, donde las administraciones han reaccionado reduciendo la insatisfacción popular con reacciones más ágiles ante los señalamientos y críticas, incluso con soluciones inmediatas a problemas planteados en el decursar del propio proceso.



En muchos de esos encuentros en los barrios se han hecho reconocimientos públicos a vecinos destacados en diferentes sectores, como la salud, la docencia, la cultura y la ciencia; también a quienes participaron en la lucha contra la tiranía de Batista, en los combates contra las bandas armadas o en Playa Girón, o en hazañas internacionalistas militares o civiles.



Pero no en la misma proporción y emotividad se ha resaltado en esos espacios la figura y el trabajo del delegado, como corresponde a esos hombres y mujeres elegidos para que nos representen y ejerzan gobierno como miembros de la Asamblea del Poder Popular en el municipio, donde adoptan importantes acuerdos, laboran en comisiones de trabajo y desarrollan un importante papel en los Consejos Populares.



Unas veces por incomprensiones o desconocimiento de sus atribuciones o porque subvaloramos la dedicación de esos servidores públicos voluntarios, a veces pasamos por alto que el delegado o delegada es un trabajador más, a quien apenas le queda tiempo para descansar y distraerse, capacitarse laboralmente o atender a su propia familia.



Es cierto que no todos esos representantes populares son iguales, que los hay con limitaciones o características distintas para la difícil misión de organizar y encauzar las fuerzas de la comunidad en un sentido positivo; pero precisamente por salir del seno del pueblo también son expresión de la diversidad y las realidades presentes en nuestra sociedad, sometida a presiones brutales por sus adversarios empecinados en torcernos el camino libremente escogido.



Los caracteriza igualmente su entrega al propósito de consolidar y defender la obra revolucionaria, contribuir al perfeccionamiento del Poder Popular e impulsar los planes económicos en su demarcación, pues a partir de la eficiencia en la producción y los servicios es que se podrá ir dando solución a muchos de los problemas planteados por sus electores.



Alrededor de la exposición, respuesta o solución de los planteamientos recogidos en las reuniones de rendición de cuenta, gira gran parte de las opiniones valorativas de la gestión de nuestros delegados. Si así fuera, estaríamos limitando esa oportunidad a solo dos veces en el año, cuando no debe ser así.



Todos nuestros representantes tienen en la circunscripción un día habilitado semanalmente para despachar con sus electores, ocasión en la que conversan, escuchan, aconsejan, orientan y recogen quejas, denuncias o propuestas que se tramitan con las administraciones correspondientes o se buscan solucionar con participación de la comunidad.



El carácter público de las reuniones de los Consejos Populares es otra oportunidad para sostener el diálogo con la población e intercambiar o recoger criterios sobre diversos asuntos debatidos, relacionados con la vida de la sociedad en su demarcación o con las indisciplinas ya sean cometidas por las instituciones estales o o los ciudadanos.



De modo que el diálogo elector-elegido se mantendrá hasta el fin del actual mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular.