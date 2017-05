Al reencuentro con José Martí los "pinos nuevos"

Con los “pinos nuevos” como protagonistas y Cuba entera por escenario, tendrá lugar este 19 de mayo una acampada gigante, para honrar al Héroe Nacional José Martí, en el aniversario 122 de su caída en combate y ascenso a la inmortalidad.

Playita de Cajobabo, en Guantánamo; la finca El Abra, en la Isla de la Juventud; y Dos Ríos, en territorio granmense y donde le sorprendió la muerte y nació para todos los tiempos, el 19 de mayo de 1895, son algunos de los parajes escogidos, confirmó Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano (MJM).



Entre las locaciones mencionó, además, bosques martianos como el del Ariguanabo, en el municipio artemiseño de San Antonio de los Baños, sede mayor de una jornada que será consagrada por entero al reencuentro con la memoria de la nación cubana y, sobre todo, con el Apóstol de sus luchas por la independencia.



El también director de la Fragua Martiana igual habló de excursiones, rutas históricas, visitas a museos y otras iniciativas y acciones de los clubes juveniles martianos y los clubes patrióticos Amigos de Martí, con el concurso de todos los movimientos y organizaciones estudiantiles y juveniles cubanos.



La alborada del 19 hallará reunidos en Dos Ríos a la veintena de jóvenes de las provincias de Guantánamo, Las Tunas, Santiago de Cuba, Granma y La Habana, que desde el 30 de abril recorren, no en tiempo real, pero sí paso a paso, los 394 kilómetros del periplo final del Héroe a partir del desembarco, junto a Máximo Gómez, por Playita de Cajobabo.



De quienes reeditan la ruta, destacó que momentos no les han faltado para contactar con la historia y la vida de cada municipio, ni para el Diálogo de Generaciones, el intercambio con los niños, los jóvenes y demás lugareños, las actividades culturales, deportivas y recreativas en las comunidades y, sobre todo, para la evocación del Maestro.



Entre muchas maneras de honrarlo, Palacios Ortega también se refirió a los foros de base del XLIII Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, y confirmó que justo el 19 de mayo, en el Instituto Técnico Militar José Martí, en la capital cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias realizarán su encuentro como institución.



El MJM estará bien representado en el Coloquio Internacional José Martí y el Caribe, del 17 al 19 próximos en el Centro de Estudios Martianos, significó, y no olvidó mencionar el encuentro-taller Ganémosla a pensamiento, que sesionará en Cienfuegos los días 26 y 27 como epílogo del segundo concurso juvenil de ensayo de igual nombre.



El pensamiento latinoamericanista de Martí será un referente en los muchos espacios para el Diálogo de Generaciones durante todo este mes, para el análisis de la situación y los desafíos de la región, explicó Palacios Ortega, y habló también de “Cuba en mi mochila”, otro importante proyecto del Movimiento, ya en su cuarta edición.



Al respecto, la buena nueva es la decisión de extenderla, para que acompañe el proceso de selección en mayo y junio, por vía directa, de delegados al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes Sochi 2017, precisó el joven jurista, y recalcó que a cada centro que elija su representante irá “Cuba en mi mochila”.