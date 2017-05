PPG cubano extiende su uso a varias enfermedades

Especialistas de todo el país expondrán hoy en esta capital sobre diversas investigaciones con la aplicación, en varias dolencias, del producto cubano Policosanol, conocido comúnmente como PPG.

En un Taller nacional con motivo de los 25 años de experiencia de ese producto natural, especialistas de todo el país mostrarán los resultados de ese medicamento, desarrollado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y ya se aplica en diversas enfermedades con resultados notables.



El Doctor en Ciencias Rafael Gámez, director general de Laboratorios Dalmer, perteneciente al grupo empresarial BioCubaFarma, explicó que además de demostrar la eficacia en los ictus isquémicos y en las enfermedades cardiovasculares, existen otras evidencias clínicas que sustentan su uso.



En el taller se mostrarán los resultados de su acción antiagregante plaquetaria, reductora del colesterol, y de la seguridad y la tolerabilidad del producto, precisó el experto.



Aseveran estudios sobre el incremento de la mejoría de la calidad de vida en los ancianos que lo utilizan, quienes no solamente se benefician de la reducción del colesterol, sino también del estado de la percepción de salud.



Aclaró el doctor Gámez que el uso de otras sustancias pudiera ser complicado, si se tiene en cuenta que el metabolismo de las personas mayores es más complejo y pueden tender a hacer reacciones medicamentosas y además estos pacientes generalmente son polimedicados.



Alertó que la esperanza de vida en Cuba ha aumentado y ya el 19,8 por ciento de la población es mayor de 60 años, y ello conlleva a que se incrementen las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes, entre otras y estas llevan fármacos y generalmente la polimedicación es un problema serio en la tercera edad, recalcó.



El policosanol es un producto que ha demostrado no interferir con otros medicamentos, no tiene reacciones adversas, por lo tanto es de elección para adultos mayores que pueden tomarlo no solo como tratamiento, sino también en la prevención de enfermedades.



Entre ellas las cardiovasculares, cerebrovasculares, complicaciones aterotrombóticas y evidentemente en la mayoría de los estudios se refleja un incremento en la percepción de salud de los pacientes de edad media y avanzada que usan de manera prolongada el PPG, remarcó.