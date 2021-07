Cuba calificó hoy como genuinas y verdaderas las muestras de cooperación del Movimiento de Solidaridad en Estados Unidos, que envió un primer cargamento de 1.7 millones de jeringuillas para la vacunación en la isla.

En representación del Ministerio de Salud de la nación caribeña, Néstor Marimon, director de Relaciones Internacionales, agradeció este lote que forma parte de una campaña mayor para recaudar seis millones de estos insumos.

Estas jeringuillas se utilizarán en el Plan Nacional de Vacunación con Abdala y Soberana 02, de producción nacional, comentó el especialista.

La compra y el envío fueron organizados por Global Health Partners, una organización humanitaria que ha enviado medicamentos y suministros médicos a Cuba durante 27 años.

Miramon recordó que 85 por ciento de los recursos empleados en los protocolos para el enfrentamiento de la Covid-19 son cubanos y que ya 20 por ciento de la población caribeña completó su esquema de vacunación de tres dosis.

‘Hemos recibido alrededor de 500 donaciones de parte de organizaciones, países y personas en el marco de esta pandemia’, puntualizó.

De igual forma, calificó el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla y la imposición de 243 medidas unilaterales como los principales obstáculos para el desarrollo del país.

En opinión de Miramon, esta muestra solidaria se contrapone a las campañas anexionistas y manipuladas que piden una intervención militar en Cuba desde Miami.

Por su parte, Sandra Ramírez, en representación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también agradeció el envío de jeringuillas proveniente de Estados Unidos, el cual se suma a otros llegados de Italia, Alemania, Panamá, San Marino, entre otras naciones.

‘Esta es una muestra de cuánta gente quiere mantener relaciones de amistad bilaterales’, acotó.





Ambos destacaron los esfuerzos de los movimientos de solidaridad en Estados Unidos para reunir y enviar este tipo de cargamento debido a las legislaciones propias del asedio norteamericano.

Entre los grupos que recaudaron fondos están la Campaña #SavingLives (una coalición de decenas de organizaciones opuestas al bloqueo), Codepink, The People’s Forum, International Longshore and Warehouse Union, Democratic Socialists of America (DSA) y dos grupos conformados por cubanoamericanos: el Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor.