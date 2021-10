La Filial de Escritores del Comité Provincial de la Uneac en Pinar del Río y la editorial Cauce convocan a la Beca de Creación Literaria Leandro González Alcorta 2021, con el objetivo de reconocer la labor de escritores para niños y jóvenes de nuestro país.

Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, sean o no miembros de la Uneac, que no hayan ganado la beca anteriormente y que no formen parte de las estructuras de trabajo de la entidad convocante en la provincia.

El género convocado es Literatura Infantil y Juvenil. El tema y las variantes estróficas serán a libre elección de los autores. Se concursará con una sola propuesta de poesía o narrativa.

El proyecto se enviará en PDF, letra Times New Roman, 12 puntos, con interlineado de 1.5 e incluirá una breve sinopsis, objetivos y un fragmento de la obra en proceso de creación, de entre 20 y 25 cuartillas (alrededor del 30% de lo que se pretende sea el libro una vez finalizado), que permita al jurado apreciar el valor de la propuesta. Los textos serán originales e inéditos y no deberán estar en espera de dictamen de concurso alguno, comprometido con casas editoriales para su publicación ni publicado electrónicamente o en sitios web.

Las obras se recibirán solo por vía correo electrónico a becadecreacionalcorta@gmail.com. Deberá escribirse en el asunto: Beca Alcorta 2021. Se enviarán dos documentos adjuntos, uno con la obra, con seudónimo, y otro con los datos del autor: título de la obra, seudónimo, nombre completo, correo electrónico, número de teléfono fijo y/o móvil y nota curricular que no exceda una cuartilla.

El plazo de admisión vence el miércoles 1 de diciembre, y se enviará acuse de recibo de obras a los participantes, por vía electrónica, al correo desde el que enviaron sus proyectos. No se dará información telefónica ni se mantendrá comunicación con los optantes durante el proceso de selección. El jurado estará integrado por dos escritores, y un editor de la editorial Cauce, todos de prestigio nacional en el género convocado. La decisión será inapelable.

El autor de la obra premiada recibirá una cuota de $600.00 pesos (MN), durante seis meses. La editorial Cauce propondrá el libro, una vez concluido, al Consejo Editorial Provincial, para su posible publicación. De tener la aprobación, se garantizará el pago correspondiente por derecho de autor.

Los archivos que contienen los proyectos que no resulten premiados se borrarán un mes después de entregada la beca. La premiación se realizará el 22 de diciembre de 2020, aniversario 26 de la revista Cauce.

A Leandro González Alcorta, se le reconoce como “Hijo adoptivo de Pinar del Río” por sus contribuciones a la pedagogía y a la cultura de la provincia desde finales del siglo XIX. Fue autor de los libros «Datos para la Historia de Vueltabajo» y «Vuelta Abajo Intelectual y Mambí», entre otros, y creador de la primera Biblioteca Pública de Pinar del Río.