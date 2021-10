La Corporación Cimex desmiente las noticias que están circulando en las redes sociales sobre la comercialización de combustible en moneda libremente convertible (MLC) a partir del lunes 1ro de noviembre, informa la entidad en sus redes sociales.

«Esta noticia es falsa. Informamos a nuestros clientes que el combustible mantiene su comercialización en CUP a través de los diferentes medios de pago existentes».

Aclaración sobre inconvenientes con tarjetas de combustible en moneda nacional.

Atendiendo a que hemos recibido de diversos clientes reclamaciones o preocupaciones acerca de los inconvenientes con tarjetas de combustible en moneda nacional, se requiere aclarar lo siguiente:

Los servicentros de CIMEX operan diversos medios de pago electrónicos.

Las tarjetas chip prepagadas, emitidas por FINCIMEX fundamentalmente para el sector estatal, funcionan como monedero, y dentro del chip contienen el monto de dinero según el combustible o servicio habilitado. Estas, al pasarlas por los terminales de ventas (POS), permiten consultar sus saldos disponibles y ofrecer los servicios de relleno de los tanques.

A diferencia, las tarjetas de bandas magnéticas o bancarias no acceden al servicio de relleno, al no permitir los bancos emisores consultar previamente los saldos de las cuentas contra las que operan, por seguridad y discreción de los propios sistemas bancarios a sus clientes.

Estas tarjetas tienen la ventaja de elevar la fiabilidad e inmediatez de los servicios, disminuir el uso de dinero efectivo, traslados de depósitos y gestiones con bancos buscando fraccionar montos significativos para devoluciones.

Como efectos secundarios colaterales, en muy reducidos casos, aparecen afectaciones en las comunicaciones, entre los POS y los bancos emisores de las tarjetas, donde están los depósitos de dinero, o entre los POS y los surtidores que ejecutan los despachos.

Buscando minimizar estos efectos colaterales, se habilitaron aplicativos en los sistemas actuantes y se trabajó con ETECSA en mejorar la conectividad y anchos de bandas, donde fuera posible, según las disponibilidades existentes.

Para rellenar los tanques con tarjetas de bandas o de prepagos desechables, se solicitan cantidades de combustibles estimadas que completen los tanques de sus vehículos, y de existir volúmenes excedidos, les son devueltos a las mismas tarjetas, los montos en dinero equivalentes a los litros cobrados que no cupieron.

Cuando se afecten las comunicaciones entre los servicentros y los bancos emisores y estas no puedan ser resueltas, los clientes deberán asistir a las oficinas más cercanas de FINCIMEX en los diferentes territorios, para gestionarles las devoluciones.

Lo anterior no justifica que algunos empleados en los servicentros no dominen a plenitud estas alternativas o no asesoren correctamente a los clientes ante estas u otras dificultades, siendo nuestra responsabilidad continuar con la capacitación a los mismos.

Ante cualquier duda o reclamación puede contactarnos a través de nuestros medios de atención al cliente:Número Único: 80000724.

Correo: atencionalcliente@cimex.com.cu

Fincimex informa sobre afectación en el servicio de pagos por tarjeta a través de POS.

En la mañana de hoy se produjo una avería en el equipamiento de Fincimex.S.A encargado de garantizar en la red comercial nacional la aceptación de tarjetas bandas magnéticas.

Como resultado de dicho inconveniente el servicio de pagos por tarjeta a través de POS se vio interrupto hasta las 12:34 horas en la que se logró restablecer la plataforma.

Desde el momento de la afectación a las 5.20 horas se activó el plan de contigencia previsto para estas incidencias, determinándose como causa de la rotura las fluctuaciones de voltaje en el Centro de Procesamiento de Tarjetas en Fincimex.

Un equipo multidisciplinario determina en estos momentos las acciones a emprender para evitar nuevas afectaciones de este tipo.

Se solicitan disculpas a la población por las molestias causadas.