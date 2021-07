La calabaza es una hortaliza digestiva y repleta de propiedades beneficiosas para nuestro organismo y es originaria del continente americano, sus frutos proporcionan vitaminas y minerales esenciales sin aportar apenas calorías. Por ello, la OMS recomienda su consumo.

Existe una gran variedad de calabazas de distintos colores y tamaños (la americana, la verde española, la de violín, la de cuello torcido…).

Es una hortaliza muy versátil y se presta a muchas preparaciones y cocciones. Con ella podemos prepararsopas, cremas, purés, guarniciones, flanes, pasteles, confituras… y se cocina al horno, hervida, salteada, rehogada, gratinada… Pero, para preservar todos sus nutrientes no se debe cocer en exceso, máximo unos 20 minutos.

Hoy me despido con unas ricas frituras de calabaza, es una receta muy económica, nutritiva y suave al paladar.

La cantidad depende de las frituras que quieras hacer y en correspondencia vas agregando o quitando ingredientes.

Esta es con la mitad de una calabaza mediana. Corta en cuadros, pon el agua con sal al gusto en la candela, cuando comience a hervir agrega los dados de calabaza y tapa la olla.

Pasados 20 minutos baja del fuego, bota el agua y haz un puré. Aparte prepara un sofrito en muy poco aceite con ajo, cebolla y comino, más ajo que cebolla, todo bien pequeñito. Añade tres cucharadas de harina, no pasada para que no se pierda el sabor de la calabaza; un huevo (opcional), puntea sal nuevamente y a freír en poco aceite, no voltees hasta que no estén bien doradas por abajo.