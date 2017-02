El tomate (V)

En los artículos anteriores hablamos sobre los beneficios del tomate, pero hoy comentaremos sobre algunas desventajas de su consumo y la forma más sana de emplearlos en la cocina.

Las mas importante, la de ser panhemoglutinante de la sangre, o sea, que convierte a la sangre en pegote, la aglutina de tal forma que hace bajar la tensión arterial a los hipertensos, lo cual no es aconsejable, pues de acuerdo con estudios realizados según el grupo de sangre, en el grupo A el tomate es veneno, la papa igual y el melón ni hablar, además, aquel que sea alérgico a la aspirina (ácido acetil salicilico) es por consecuencia alérgico al tomate, ya que este también contiene salicicatos.

Efectos secundarios del tomate



El fruto de la planta de tomate, conocida en algunas partes del mundo como jitomate o tomatera, es en general muy seguro de consumir. Sin embargo, el consumo del fruto en altas dosis o en estado inmaduro (verde) puede ocasionar daños. No se debe comer el fruto del tomate, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum, antes de que madure, ya que contiene una sustancia denominada solanina, la cual al ser ingerida puede provocar efectos secundarios.



Los principales efectos negativos que puede causar la ingesta de tomates inmaduros son fuertes malestares estomacales, con presencia de diarreas y vómitos. Además de dolores de cabeza, los cuales pueden estar acompañados de alucinaciones.



No se recomienda el consumo de tomates en altas dosis a aquellas personas que se encuentren con problemas estomacales, ya que podrían incrementarse estos malestares.



La ingesta del tomate es en general muy segura, por lo tanto, su consumo no debería ocasionar problemas a las mujeres que se encuentran embarazadas o durante el periodo de lactancia.



Esto no es una alarma, pues los tomates son alimentos muy nutritivos, además de ser excelentes antioxidantes, por lo cual es muy recomendado su consumo tanto en niños como personas mayores, los cuales pueden ingerirlos sin inconvenientes, ya que no presentan mayores contraindicaciones.

LA RECETA DE HOY:

Tomates en vinagre

Ingredientes:

• 2 kilogramos de tomate

• 1 litro de agua

• 1 cucharada postre de sal

• 2 cucharadas de postre de azúcar

• ¾ taza de vinagre al nueve por ciento

• 3 cucharadas de postre de aceite vegetal

• 3 hojas de de rábano

• 1 rama de eneldo

• 3 dientes de ajo

Preparación:

En un recipiente preparar de la siguiente manera: esterilizar los recipientes y sus tapas hirviéndolos por 20 minutos.

Poner una hoja de rábano previamente lavada al fondo del recipiente, eneldo y algunos dientes de ajo. Echar los tomates hasta arriba. Aparte, en una olla hervir agua con azúcar y sal. Cuando esté en ebullición, añadir vinagre y hervir cinco minutos más.

Echar esto en el recipiente hasta el borde, cerrarlos bien, ponerlos boca abajo y asegurarse de que no pierdan agua. Cubrirlos con una manta y dejarlos ocho horas.

Después, almacenarlos en el refrigerador o en una cámara. Se mantienen por meses. Se pueden servir con lo que guste.

Nota: Eneldo, sus hojas y frutos son usados en cocina como condimentos, y sus semillas se emplean en la preparación de ciertas infusiones con fines terapéuticos.