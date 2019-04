La berenjena, origen, propiedades, beneficios y contraindicaciones (VII)

San Jacobos de berenjena.

Contraindicaciones de la berenjena

La berenjena es un vegetal con muchas propiedades antioxidantes y depurativas. Es ideal para adelgazar, porque es baja en calorías y a la vez muy saciante, pero si bien su consumo en cantidades normales y con una buena cocción es inofensivo, comerla excesivamente tiene algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta a la hora de prepararla o consumirla.

No es recomendable consumirla cruda, ni siquiera licuada, puesto que contiene alcaloides (solanina), que pueden ocasionar problemas digestivos y si se consumen en exceso podrían resultar tóxicos, principalmente en aquellas personas que sean proclives a presentar problemas estomacales.

Por tal razón quien haya sufrido esofagitis por reflujo o padezcan alguna enfermedad inflamatoria de las articulaciones, deberían consultar con su médico antes de consumirla.

Tampoco es recomendable el consumo de la berenjena cruda por parte de niños, ya que podría ocasionarles fuertes malestares estomacales con presencia de diarreas y también vómitos.

El fruto de la berenjena, cuyo nombre científico es Solanum melongena, es en un 94 por ciento agua, debido a esto es altamente diurético. Por ello, ingerirla de berenjena en grandes cantidades puede ocasionar una reducción de sodio y potasio en el organismo. Un consumo elevado y constante de este fruto podría ocasionar sensación de debilidad muscular y agotamiento debido a la falta de potasio.

Para asegurarte de quitarle el sabor amargo que irrita el estómago, puedes cortar las berenjenas en mitades, en trozos o en lonjas para salarlas y dejarlas en reposo de media a una hora antes de cocerlas. Si tienes en cuenta todas estas recomendaciones, podrás aprovechar sus propiedades sin riesgos.

Berenjenas en el embarazo

Las berenjenas pueden formar parte de la dieta de las mujeres durante el embarazo, ya que aportan mucho agua y antocianinas, responsables de su color morado y grandes antioxidantes, que estimulan el sistema inmunológico y equilibran los niveles de energía. Además, aporta vitamina E y ácido fólico, esenciales para el desarrollo del bebé.

Sin embargo, ingerida en grandes cantidades puede conducir al aborto. Ella es una buena fuente de varias vitaminas, minerales, fibras, etc. y la presencia de estos compuestos los hace muy beneficiosos para nuestra salud, pero la berenjena no es tan beneficiosa para las mujeres embarazadas, ya que contienen compuestos que estimulan la menstruación.

Debido a sus propiedades inductoras de la menstruación, su consumo también puede llevar a la absorción y por esta razón, se aconseja a las mujeres embarazadas que no las consuman de forma regular y consulten a su médico acerca de la misma.

Puede causar reacciones alérgicas en personas (según los estudios realizados por el Instituto Central de Investigación de Alimentos de la India). Algunas reacciones comunes de la alergia a la berenjena son hinchazón de la garganta, náuseas, picazón y erupciones.

Perteneciente a la familia de las solanáceas que se sabe que causa reacciones alérgicas graves, la reacción alérgica causada por la berenjena no es tan grave como los otros miembros de la familia de las solanáceas como los tomates y los pimientos. Estas alergias pueden tratarse tomando antihistamínicos comunes, pero si usted es alérgico a la berenjena, entonces es mejor evitarla por completo.

Puede causar problemas ácidos y por esta razón se aconseja evitarla durante el embarazo.

Si toma medicamentos antidepresivos o antihipertensivos, es mejor dejar de agregarla a su dieta. Esto se debe a que contiene una pequeña cantidad de tiramina que es una amina presora que contrae los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial.

Los medicamentos antidepresivos son inhibidores de la monoaminooxidasa que inhiben la acción de las enzimas que descomponen la tiramina y la eliminan del cuerpo. Consumir berenjena junto con medicamentos antidepresivos puede interferir con este proceso de eliminación.

LA RECETA DE HOY:

San Jacobos de berenjena,

Ingredientes:

berenjena, 8 rodajas de 1 centímetro de grosor

queso 4 lonchas

jamón cocido, 4 lonchas

harina

un huevo batido

pan rallado

sal

aceite para freír

Preparación:

Ponemos una rodaja de berenjena, una pizca de sal, una loncha de jamón cocido que podemos doblarlas o cortarla en forma redonda con un cortapastas, una loncha de queso, tapamos con otra rodaja de berenjena, presionamos con la mano -si los manipulamos con cuidado no hacen falta palillos para sujetar- y terminamos con otra pizca de sal.

Los pasamos por harina, huevo batido y pan rallado y reservamos mientras se calienta el aceite.

En una sartén ponemos a calentar un fondo de aceite como de medio centímetro, pues esta vez no queremos que nuestro san jacobo quede sumergido para que el queso no se desparrame y la berenjena no chupe demasiado aceite, haciéndolo así conseguiremos que se fría el rebozado, se cocine la berenjena y quede perfecto. Es importante que el aceite no llegue a humear porque necesitamos que se cocine la berenjena sin que se queme el rebozado. Cuando estén dorados por un lado les damos la vuelta con cuidado usando una espátula y dejamos que se doren por el otro.

Servimos calientes.