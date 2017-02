El tomate (III)

Dulce de tomate

Cualidades nutricionales del tomate

Los tomates son, sin ninguna duda, uno de los ingredientes fundamentales en casi la gran mayoría de las cocinas, especialmente por sus importantes beneficios y propiedades.



Se pueden comer en ensaladas, pero también solos, hervidos, en salsa...



No en vano, tal y como veremos en esta sección, destacan por la cantidad de minerales, vitaminas y agua (alrededor de un 94 por ciento) que contiene.



Su color rojo intenso, por ejemplo, es debido a su contenido en licopeno, una sustancia antioxidante que no se convierte en vitamina A, y que ejerce un efecto protector frente a un gran número de problemas cardiacos.



Cuenta con gran cantidad de vitaminas (B, C y A), y además de tener pocas calorías y grasas, es ideal en dietas para bajar de peso. Importante es a su vez su contenido en minerales, del que destaca el potasio, aunque también posee fósforo, magnesio y calcio, entre muchos otros.



El tomate es una hortaliza baja en sodio, por lo que, también, es muy recomendada en hipertensos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS TOMATES

Nutrientes para 100 gramos de tomates:

Calorías: 18

Agua: 95%

Proteína: 0,9 g

Carbohidratos: 3,9 g

Azúcar: 2,6 g

Fibra: 1,2 g

Grasas: 0,2 g

Saturadas: 0,03 g

Monoinsaturada: 0,03 g

Poliinsaturadas: 0,0,8 g

Omega 3: 0 g

Omega 6: 0,08 g

CARBOHIDRATOS



Los hidratos de carbono constituyen el cuatro por ciento de los tomates crudos, lo cual equivale a menos de cinco gramos de carbohidratos para un tomate de unos 123 gramos.

FIBRA



Los tomates son una gran fuente de fibra, nos proporciona unos 1,5 gramos en un tomate de tamaño medio.

La mayor parte de la fibra de los tomates es insolubles, en forma de hemicelulosa, celulosa y lignina.

LA RECETA DE HOY:

Dulce de tomate cubano

Ingredientes:



- 15 tomates maduros (grandes)

- 3 tazas azúcar (bien llenas)

- Agua

Preparación:



1. Lo primero que hacemos es lavar bien los tomates, los colocamos en una cazuela con agua (que los tape) y lo ponemos a fuego medio.



2. Cuando empiecen a hervir el agua los retiramos del fuego y esperamos a que se refresquen... posteriormente le quitamos la piel muy cuidadosamente porque el tomate maduro tiende a ablandarse y si no tenemos cuidado se nos pueden desbaratar.



3. Luego de haber quitado la piel... los cortamos por la mitad y con una cucharita le sacamos las semillas y los vamos colocando en la misma cazuela con agua, no demasiada agua, solamente que los tape y le agregamos el azúcar para colocar la cazuela de nuevo en el fuego bajo y dejamos hervir por unos 20 minutos hasta que se cree una almíbar.

4. Luego dejamos refrescar y lo ponemos en el frío, para servir frío.