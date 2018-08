El pimiento, origen, propiedades, beneficios y contraindicaciones (II)

Los pimientos, como mencionamos en la sección anterior también son conocidos como morrón o ají, son verduras huecas originarias de América y pueden comerse tanto crudos como hervidos o asados.

Existen distintos tipos de pimientos: dulces, morrón, picantes, italiano, piquillo, padrón, alargados o rectangulares y gernica. Algunos son más picantes que otros, especialmente los de color rojo y los más pequeños.

Cuando hablamos de pimientos solemos diferenciarlos simplemente por su color, entre rojos, verdes y amarillos, aunque si indagamos más habría que hablar de pimientos de Padrón, del piquillo, pimientos choriceros, italianos, dulces, morrón y Gernika, entre otros.

En general, los pimientos son fuente de salud, ya que gracias a sus nutrientes son poderosos antioxidantes, contienen fibra, agua, aportan pocas calorías y son un buen aliado de nuestro sistema inmunológico gracias a su alto contenido en vitamina C.

Respecto a su sabor y su producción, podemos hablar de pimientos dulces, picantes, en conserva o secos.

El pimiento verde

La acción antioxidante de la vitamina C hace que el consumo del pimiento verde sea beneficioso para nuestra vista, piel, oído y aparato respiratorio. Además, la alta cantidad de vitamina C de esta verdura puede ayudarnos a reducir los síntomas del resfriado y a combatir enfermedades como el estreñimiento y el hipertiroidismo. También es recomendable durante la menopausia ya que la vitamina C ayuda a reducir los sofocos y otros síntomas de la menopausia.

El pimiento rojo

Los pimientos rojos son una rica fuente de vitamina C, contienen el doble del contenido de vitamina C que las naranjas. Son ricos en flavonoides y fitoquímicos. Estos reducen la formación de coágulos de sangre, lo que disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular y ataque cardíaco.

El pimiento amarillo

Sus propiedades y características se asemejan mucho a sus “hermanos” los verdes y los rojos. Son ricos en carotenos, dada su coloración. También lo son en antioxidantes, en vitamina A y, sobre todo, en vitamina C. De todas formas, no llega a los niveles dentro de este apartado que sí tiene el pimiento rojo. Por otra parte, son muy ricos en fibra, en potasio, en magnesio, en folatos y son bajos en calorías, por lo cual no hay nada que temer al comerlos.

Otros beneficios del pimiento amarillo es que resultan buenos para el sistema inmunológico. Van bien para el sistema nervioso y para la transmisión muscular. Se les considera analgésicos y, además, funcionarían positivamente para problemas articulares tales como la artritis o el reuma.

Los pimientos están muy presentes en la dieta mediterránea, están repletos de nutrientes y nos aportan infinidad de beneficios.

LA RECETA DE HOY:

Receta de pollo con pimientos rojos y verdes

Ingredientes:

500 gramos de pollo

100 gramos de cebolla

2 ajos picados

50 mililitros de salsa de soya

Albahaca

100 gramos de pimientos verdes y 100 gramos de rojos

Aceite de oliva

Preparación:

Corta el pollo en trozos de unos dos centímetros. Puedes utilizar cualquier parte del pollo, desde la pechuga hasta los muslos. En un cuenco coloca el pollo, la cebolla cortada en julianas finas, el ajo picado, la salsa de soya y la albahaca y deja marinar. Mientras, haz los pimientos.

Limpia y corta lo pimientos en tiras a lo largo. En una sartén saltéalos a fuego vivo durante 30 segundos para que queden crujientes. Reserva.

En la misma sartén donde salteaste los pimientos cocina el pollo con el resto de los ingredientes marinados. Una vez que el pollo esté cocinado añade los pimientos, mezcla y sirve caliente.