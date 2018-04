El perejil, origen, propiedades y beneficios (I)

El perejil es una de las hierbas culinarias más conocidas y usadas, posee también propiedades curativas que quizá no conozcas.

El perejil, cuyo nombre científico es Petroselinum sativum P, es una planta de la familia de las umbelíferas, del mismo grupo de plantas del cual forman parte el hinojo y el apio.

Historia

Ha sido utilizado milenariamente como planta medicinal y como ingrediente culinario.

Al parecer, es originario de los países asiáticos de la cuenca del mediterráneo y se difundió gracias a su consumo como planta medicinal por parte de los griegos.

En el mundo antiguo fue ampliamente empleado, Hipócrates y Galeno lo mencionan en sus obras. El perejil silvestre era utilizado antiguamente por los anglosajones para tratar las fracturas del cráneo ocurridas en combate.

En la actualidad se cultiva en todo el mundo y se usa como ingrediente común en la preparación de numerosos platos culinarios y bebidas, a lo largo y ancho del mundo. El aceite esencial obtenido de las semillas se emplea como aromatizante en la industria cosmética, en la perfumería y en jabones.

Contenido nutricional del perejil

Este humilde vegetal destaca por su riqueza en varios nutrientes:

• Es una excelente fuente de vitamina C (133 mg. por cada 100 g.), un tercio de taza de perejil contiene tanta vitamina C como una naranja.

• Es rico en vitamina K (1640 mcg. por cada 100g.) importante para la coagulación y la salud ósea.

• Es el vegetal verde más rico en betacaroteno, un importante antioxidante e imunoprotector.

• Es una fuente excelente de calcio ( 138 mg. por cada 100 g.), una taza de perejil picado aporta la misma cantidad de dicho mineral que un vaso de leche, pero además, al aportar simultaneamente vitamina C y magnesio, la absorción del calcio mejora hasta 50 veces.

• Es una buena fuente de potasio (554 mg. por cada 100 g.)

• Contiene más hierro que las carnes rojas ( 6,20 mg. por cada 100 g.).

• Es una buena fuente de fibra.

• Contiene Boro, un mineral particularmente importante para combatir la menopausia y mantener alejada la osteoporosis. Además, el perejil es una de las mejores fuentes alimenticias de fluor, otro gran fortalecedor de los huesos.

Por si fuera poco, hay que señalar que aporta cantidades importantes de clorofila, sustancia que otorga color verde a los vegetales y que tiene propiedades antisépticas.

Parte utilizada

Se utilizan todas sus partes: raíces, tallos, hojas y semillas.

Principios activos

Los compuestos más importantes son:

-flavonoides(la apiína,la luteolina, y la apigenina y sus glicósidos),

-aceite esencial ( apiol, miristicina),

-cumarinas ( bergapteno, imperatorina)

-vitamina C

También contiene una furanocumarina ( psoraleno) que puede producir fotosensibilidad

Características del perejil

Crece casi en cualquier sitio, le aporta un rico sabor a la comida y se emplea desde hace siglos, tanto en la gastronomía como en la medicina alternativa.

LA RECETA DE HOY:

Papa al perejil

Ingredientes:

• 1 kg de papas pequeñas peladas

• 3 cucharadas de mantequilla derretida

• 3 cucharadas de perejil finamente picado

• sal

Preparación:

Coloca una olla mediana en el fogón y deja que hierva. Cuando lo hagas pon las papas y espera hasta que estén tiernas (aproximadamente durante 20 minutos).

Finalizado el tiempo de cocción retira las papas, transfiérelas a un tazón, añade la mantequilla derretida, sal, perejil y mézclalas muy bien hasta que todos los ingredientes compacten.

Puedes decorar este plato colocando unas láminas de mantequilla. Si quieres sorprender a todos con la presentación de estas papas puedes incorporar ramitas de perejil y algunas hojas de albahaca, esto dará un toque especial a la preparación.