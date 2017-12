El pepino, origen, propiedades y contraindicaciones (V)

Como hemos apreciado, el pepino es un gran alimentos que no tiene casi calorías, por lo que es un gran aliado para bajar de peso, se puede comer al natural, en ensaladas o con un poco de sal y aceite de oliva virgen extra, pero cuidado, no abuses del aceite de oliva, pues este aunque sus grasas son saludables, es muy calóricos y si consumimos más calorías de las que necesitamos engordaremos igual, ya que tiene casi 1 000 calorías por cada 100 mililitros, o para que se entienda mejor, una cucharada sopera tiene 100 calorías, así que a usar poquito.



Aquí te doy algunos consejos sobre esta verdura y varias contraindicaciones.

Consejos sobre el pepino

• Para la conservación de los pepinos, el lugar ideal para almacenarlos es el refrigerador, específicamente en su parte inferior. Cuando se mantienen a temperatura ambiente, las verduras se deterioran. Usa bolsas de plástico perforado para empaquetarlos. El pepino dura una semana en el refrigerador.

• A la hora de limpiarlos colócalos en una solución de cloro durante 30 minutos (añade 1 cucharada sopera de hipoclorito de sodio en un litro de agua filtrada). Para lavarlos utiliza agua corriente. Estas precauciones son necesarias debido a que esta verdura es uno de los alimentos más expuestos a los plaguicidas.

• La cáscara del pepino común no se digiere fácilmente por el cuerpo, así que mejor retírala antes de su consumo.

Efectos secundarios del pepino

El pepino, es en general un fruto muy seguro de comer, no debería ocasionar efectos secundarios, si es consumido en su estado natural y en dosis adecuadas. Sin embargo, hay ciertas características por las que puede tener algunas contraindicaciones.

• Siempre recuerda consumir cualquier tipo de alimento con moderación, incluso si es natural. El consumo excesivo de pepino puede ser perjudicial para la salud: es un diurético y esto puede causar un desequilibrio electrolítico por la gran pérdida de líquidos.

• Las grandes cantidades de potasio (hipercalcemia) pueden dañar el corazón y sobrecargar los riñones.

• Hay toxinas en el pepino (triterpenoides y tetracíclicos cucurbitacines) que le dan un sabor amargo y, si se toman en exceso, pueden producir la muerte.

• Muchas personas dicen sentir problemas de indigestión, gases e hinchazón después de comer pepinos. La cucurbitacina también es responsable de este efecto y afecta principalmente a aquellos que ya tienen problemas digestivos.

• Si sufres de alergia al melón, plátano, semillas de girasol, manzanilla y polen puedes presentar rechazo alérgico al pepino.

• Las personas que tienen alergias a la leche deben prestar especial atención en relación con el consumo de pepinos. Algunos agricultores pasan una cera por la fruta con el fin de protegerlas de las plagas. Esta cera contiene caseína, una proteína de la leche.

Lo mejor del pepino, no es ya que tenga tantas propiedades beneficiosas, sino que bien consumido y en cantidades normales, no debe de presentar ninguna contraindicación, excepto si eres alérgico, lo máximo que te puede pasar si no lo eres, es que debido a su alto contenido en fibra puedas tener un poco de diarrea, pero eso se soluciona rápidamente con un buen arroz blanco.

LA RECETA DE HOY:

Ensalada de pepino, tomate y rabanitos

Ingredientes:

• 1 pepino

• 2 tomates

• 6 rabanitos

• aceite de oliva virgen extra

• vinagre

• sal

Preparación:

Pela el pepino, córtalo en daditos y ponlos en un bol.

Pela los tomates, córtalos en daditos y añádelos.

Lava los rabanitos, córtalos en daditos y añádelos.

Aliña con aceite, vinagre y sal y mezcla bien.