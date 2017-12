El pepino, origen, propiedades y contraindicaciones (III)

A continuación algunas de las propiedades del pepino que aportan beneficios para tu salud y forma física:

Tiene acción antinflamatoria: la investigación en animales indica que el extracto de pepino tiene una acción antiinflamatoria: logra evitar la producción excesiva de óxido nítrico e inhibe la ciclooxigenasa-2 (COX-2).



Grandes cantidades de óxido nítrico se oponen a otros marcos inflamatorios. En el asma bronquial, por ejemplo, ayuda a reducir la vía aérea. El COX-2 es una enzima que también participa en el mecanismo de la inflamación y es incluso el objetivo de muchos fármacos antiinflamatorios.

Acción antioxidante:es una gran fuente de agentes antioxidantes: betacaroteno, vitamina C, manganeso y algunos compuestos flavonoides.



Los investigadores encontraron que el extracto de pepino fresco proporciona una mejora en la capacidad antioxidante y el aumento de la eliminación de radicales libres en los animales.



Muchas enfermedades son causadas por el estrés oxidativo, tal es el caso de diversos tipos de cáncer, así que los agentes antioxidantes son esenciales para evitarlo.

Previene el estreñimiento: tiene cantidades significativas de agua y fibra insoluble. Las personas con estreñimiento crónico pueden consumirlo a diario como tratamiento alternativo natural para este problema. El agua y las fibras son ideales para estimular rápidamente la excreción de heces, otros desechos y toxinas resultantes del metabolismo.

Es un diurético natural: la gran cantidad de agua presente en el pepino aumenta la cantidad de orina producida por el cuerpo. Este aumento de la excreción de la orina evita episodios de infección del tracto urinario, ya que las bacterias se eliminan del cuerpo continuamente, además previene la formación de cálculos renales. Este es uno de los beneficios del pepino más buscados por las personas que quieren reducir la inflamación y la retención de líquidos.

Ayuda a prevenir y combatir el cáncer: dos tipos de fitonutrientes que se encuentran en el pepino, lignanos y triterpenoides, tienen acción anticancerígena.



Cuando se digieren, los lignanos de pepino (lariciresinol, pinoresinol y secoisolariciresinol) se transforman en enterolignanas (enterolactona y enterodiol), por la acción de las bacterias en el tracto digestivo. Estas moléculas, a su vez, se pueden unir a los receptores de estrógeno y tiene un efecto preventivo contra tumores malignos asociados a la misma hormona. Por lo tanto, los lignanos reducen las posibilidades de aparición de cáncer de mama, ovario, útero, endometrio y próstata.



Un estudio publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer evaluó a cerca de 1.000 mujeres después de la menopausia, los resultados mostraron que las que consumieron más lignanos tuvieron menos riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Otro estudio publicado en el Journal of Nutrition, realizado con 800 mujeres, también mostró que quienes ingirieron más de este fitonutriente tuvieron menos probabilidades de tener cáncer de ovario.



Las cucurbitacinas A, B, C y D son triterpenoides que se encuentran en los pepinos. Se han realizado muchos estudios con estas sustancias, incluyendo en la industria farmacéutica y los investigadores encontraron que las cucurbitacinas son capaces de bloquear las vías de señalización claves para la multiplicación y la supervivencia de las células cancerosas. Un estudio publicado en el Journal of Cancer Research encontró que los suplementos de cucurbitacina B fueron capaces de evitar en un 50 por ciento el crecimiento de siete líneas de células malignas del páncreas humano.



LA RECETA DE HOY:



Receta de Crema de pepino al curry verde



Ingredientes

• 4 pepinos

• 4 pepinillos grandes

• 1 diente de ajo

• 1 cebolleta con tallo

• 1 manzana Granny Smith

• 4 yogures naturales griegos

• 1 cucharadita de curry verde

• 1 cucharada de vinagre de manzana

• aceite de oliva

• sal

• pimienta

• menta

• cebollino picado



Preparación:



Pela ligeramente los pepinos dejando algo de cáscara para que dé color verde a la crema.



Corta medio pepino en tiras largas y finas con la ayuda de la mandolina. Introdúcelas en un bol. Agrega el tallo de la cebolleta troceado y deja que todo se macere con una pizca de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.



Trocea el resto de pepino, la cebolleta, el ajo y la manzana e introduce todo en un vaso batidor. Incorpora el curry verde. Vierte el vinagre y bate con la batidora. Salpimienta, agrega el yogur y unas hojas de menta. Sigue batiendo mientras añades aceite de oliva (unas 5 cucharadas) hasta conseguir el espesor deseado. Cuela para que quede una crema fina.



Corta los pepinillos en juliana (reserva una para decorar) y añádelos al macerado. Espolvorea un poco de cebollino picado. Mezcla.



Coloca un montoncito del macerado en el fondo de un plato sopero. Vierte alrededor la crema de pepino. Decora con un pepinillo cortado en forma de flor, unas hojas de menta y un poco de cebollino picado. Adereza con unas gotitas de aceite de oliva.