Origen, beneficios y contraindicaciones del plátano (V)

En esta ocasión continuamos hablando acerca del plátano, algunas variedades de estos son:

Gros Michel:

Una de las primeras variedades cultivadas para exportación y que todavía se cultiva en Colombia y Ecuador, sin embargo está siendo sustituida por Cavendish. Se caracteriza por ser una planta grande y vigorosa, con racimos simétricos y pesados. Frutos de gran tamaño, en forma de botella y de maduración muy homogénea. Las vainas son de color verde intenso en la parte superior y color rosáceo en la parte inferior.

Plátano enano o dominico:

Se cultiva en las Islas Canarias, Tailandia, Malasia, la India, Kenia y Colombia. Mide de 10 a 12 cm de largo y es una variedad pequeña cuyo sabor y dulzura superan los del plátano normal.

Plátano guineo:

Oriundo del Asia sudoriental, actualmente Brasil y Kenia lo exportan durante todo el año. El fruto mide de ocho a 10 cm, de piel muy fina y con cierto sabor a manzana.

Plátano macho:

También llamado banana grande o de guisar. No es muy conocido en Europa, sin embargo, en muchos países tropicales es un alimento básico. Se emplea verde en diversas elaboraciones culinarias, como por ejemplo cocido, frito, a la plancha o en papilla, pero no se come crudo. Suele ser de mayor tamaño y más anguloso que los plátanos estándar. De coloración verde, amarilla o violácea.

Plátano rojo:

Especialidad rara de ver de la parte sudoriental de Asia; se consume preferentemente caliente, porque el calor acentúa las cualidades gustativas de la pulpa roja. Presenta una piel roja, rosa o con mezcla de verde.

Subgrupo o Série Cavendish:

Gran Enano o Giant Cavendish:

Frutos más grandes, de mayor peso y cilíndricos, aunque más cortos y curvos que los del clon Robusta. Planta de porte bajo, pseudotallo grueso y amplio sistema foliar.

Lacatan:

Se le considera como un tipo primitivo de Cavendish del cual se originaron todos los otros cultivares por mutación. Los principales países productores son Brasil y Camerún. Frutos parecidos a los de Valery. Planta alta y vigorosa, semejante a la de Gros Michel.

Robusta:

Principalmente exportado desde la costa de Ivory. También llamada Poyo, esta variedad se desarrolló a partir de la Cavendish. Fruto más corto, de sabor muy dulce.

Valery:

Frutos grandes pero menos cilíndricos que los de Gros Michel. Sabor dulce y consistente. El nombre está registrado como marca.

Los otros dos tipos de plátano, el maqueño y el dominico, varían del barraganete solo por su tamaño y número de dedos en las manos que se recolectan.

El maqueño pueda dar hasta 80 dedos en una mano; el barraganete hasta 44 y el dominico unos 23 dedos. Este último es el más pequeño y más delgado.

El dominico es el preferido de la cocina. Se lo fríe para hacer chifles o se emplea para elaborar las empanadas de verde, porque tiene las condiciones de suavidad.

El maqueño mide entre 20 y 25 centímetros de largo. Tiene de dos a cuatro centímetros de ancho y pesa entre 150 y 200 gramos. Este tipo de plátano es el que más dedos en su racimo puede tener; hasta 80. El maqueño tiene la piel rosada y un aspecto regordete. La pulpa es pegajosa y es dulce. Uno de los platillos tradicionales que se prepara con este plátano es la torta de maqueño.

LA RECTA DE HOY:

Pasabocas de plátanos

Ingredientes:

Un plátano semimaduro o pinton, pelar y cortar a lo largo en tajadas de cinco milímetros de ancho.

Aceite suficiente para freir.

Para rellenar

Arroz blanco o arroz amarillo, congrí.

Camarones cocinados.

Guacamole

Guacamole: La receta original del guacamole se prepara con aguacates machacados, jugo de limón, tomate y chile. También se le puede agregar cebolla, cilantro, mayonesa y ajo.

Preparación:

1. Caliente el aceite en un sartén a fuego medio.

2. Adicione los plátanos y deje freír hasta que estén dorados por un lado y luego darles la vuelta para que doren por el otro costado.

3. Remueva en un plato con papel de cocina y luego aún caliente moldéelos en forma de anillo y sujételos con un palillo para que permanezcan en una sola pieza.

4. Luego rellenar con arroz o guacamole, ayudándose de un anillo o un cortador de galletas.

5. Se puede decorar con tajadas de tomate o algunos camarones.

Nota: El guacamole es una salsa preparada a base de aguacate o palta y chile verde. El nombre guacamole proviene del náhuatl Ahuacamolli traducido al español, que se compone de las palabras Ahuacatl (aguacate) + molli (mole o salsa). El aguacate tenía una significación erótica para los aztecas, tanto que las mujeres no podían realizar la recolección de los frutos, ya que simbolizaban los testículos. Según la mitología prehispánica, Quetzalcoatl, el dios tolteca, ofreció la receta del guacamole a su pueblo, quienes la extendieron por el territorio de Mesoamérica.

Se basa en una salsa de aguacate (también conocido como avocado o palta) y agua, a la que se le agregó posteriormente otros ingredientes.